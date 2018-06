Echaron del Ejército de EEUU a un cadete comunista que usaba una remera del Che

Un cadete de West Point que llevó una camiseta del guerrillero argentino Ernesto 'Che' Guevara debajo de su uniforme durante su graduación y publicó un mensaje en las redes sociales en el que decía que “el comunismo ganará”, fue dado de baja del Ejército estadounidense.

Pasó menos de un año para que el Ejército sacara oficialmente a Spenser Rapone, de 26 años, de sus filas, luego de que él mismo hiciera públicas las imágenes. El joven fue dado de baja sin honores, según publicó este miércoles el medio La Vanguardia.

Los altos cargos de la base militar de Fort Drum aceptaron la renuncia de Rapone el lunes luego de una reprimenda anterior por “conducta impropia de un oficial”. Él mismo fue quien aseguró que una investigación descubrió que se había conectado a internet para pedir por la revolución socialista y menospreciar a oficiales de alto rango. De modo oficial, el Ejército sólo explicó mediante un comunicado que realizó una investigación y que “se tomaron las medidas

Rapone, que no mostró arrepentimiento de su conducta, manifestó en declaraciones a la agencia internacional AP: “Me considero un socialista revolucionario”. Y agregó: "Animaría a todos los soldados que tienen conciencia a deponer las armas y unirse a mí y a tantos otros que están dispuestos a dejar de servir a los agentes del imperialismo en un movimiento revolucionario”. A la vez, publicó una imagen en la red social con la leyenda 'un último saludo', donde se lo ve hacer un polémico gesto frente a la entrada de Fort Drum.

One final salute #FTA pic.twitter.com/JdyOYnEejJ

— Rudi (Dutschke) Can’t Fail (@punkproletarian) 18 de junio de 2018

El hombre explicó que se abrazó al comunismo tras sus experiencias como soldado en Afganistán antes de ser aceptado en la Academia Militar de Estados Unidos. Además reveló que tomó las polémicas fotos en su ceremonia de graduación de West Point en mayo de 2016 y se las guardó hasta septiembre de 2017 cuando decidió hacerlas públicas en Twitter, en solidaridad con el quarterback de la NFL Colin Kaepernick, quien en ese momento fue atacado por arrodillarse durante el himno nacional para protestar contra el racismo.

West Point difundió un texto después de que Rapone publicara las fotos, donde sostenían que sus acciones “de ninguna manera reflejan los valores de la Academia Militar de los Estados Unidos o del Ejército de los EEUU."

Spenser Rapone con su remera del Che. Foto agencia AP

Por su parte, el senador republicano Marco Rubio le pidió al secretario del Defensa que sacara a Rapone del Ejército. “Mientras vestía uniforme, Spenser Rapone abogó por el comunismo y la violencia política, y expresó su apoyo y simpatía por los enemigos de Estados Unidos”, señaló el funcionario.

La historia

Rapone, que creció en New Castle, Pensilvania, afirma que se postuló para entrar en West Point porque no podía pagar la universidad, pero no fue aceptado. Por este motivo, se alistó en el Ejército. Fue enviado a Afganistán en 2011 y asignado como ametrallador en la provincia de Khost. ”Fuimos matones en uno de los países más pobres de la Tierra”, recuerda.

"Tenemos uno de los ejércitos más avanzados tecnológicamente de todos los tiempos y lo único que estábamos haciendo era embrutecer e invadir y aterrorizar a una población que no tenía nada que ver con lo que Estados Unidos consideraba una amenaza”, completó.

Hacia el final de su despliegue, Rapone se enteró de que West Point tenía una cuota para soldados alistados, por lo que a pesar de su creciente desilusión sobre los militares, volvió a solicitar su entrada y fue aceptado. “Todavía era idealista. Pensé que tal vez podría cambiar las cosas desde adentro”, relató.

El joven tiene previsto hablar en una conferencia sobre socialismo en Chicago el próximo mes. “Por supuesto, mi carrera militar está muerta. Por otro lado, mucha gente se ha acercado y me ha mostrado su apoyo. Hay muchos veteranos tanto en servicio activo como no que se sientan como yo”, concluyó.

Fuente: Perfil y La Vanguardia