Messi sigue complicado con los Panamá Papers

Meses antes de ser juzgado y condenado en España por evasión, Lionel Messi quedó bajo la lupa de las autoridades panameñas luego de que recibieran un reporte de operación sospechosa (ROS) de lavado de activos u otro presunto delito por Mega Star Enterprises Inc, la sociedad offshore registrada en Panamá que el futbolista compartió con su padre.

Tras el escándalo de los Panamá Papers, en abril de 2016, el estudio Mossack Fonseca emitió ese ROS ante el silencio de los asesores de Messi. Les requirió datos más detallados y puntuales sobre esa firma offshore, pero nunca fueron aportados, según reveló el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung.

Los Messi habían asegurado en abril del 2016 que la firma estaba “totalmente inactiva”. Sin embargo, y de acuerdo a nueva filtración de documentos, la sociedad siguió vigente y en funcionamiento, lo que complica al crack nuevamente.

La firma no había sido incluida en la denuncia de la Justicia española que derivó en una condena por evasión contra el jugador. Su abogado negó cualquier irregularidad y aseguró que su situación frente al fisco español fue regularizada.

Los Messi comenzaron los trámites para comprar Mega Star Enterprises en junio del 2013, un día después de que recibieran la denuncia de la Fiscalía de Barcelona. Tres años después, Messi y su padre fueron condenados por haber utilizado un entramado de empresas en Belice, Uruguay, Reino Unido y Suiza para evadir el pago de impuestos. Messi recibió una pena de 22 meses de prisión en suspenso y 2,1 millones de euros de multa por defraudar al fisco entre 2007 y 2009. La sentencia fue confirmada por el Tribunal Supremo en mayo de 2017 y a su padre se le rebajó la pena de prisión a 15 meses y la multa a 1,4 millones de euros.

Los nuevos documentos revelan, además, que Mega Star Enterprises permanece activa, según se desprende de decenas de mails intercambiados entre Mossack Fonseca y los intermediarios uruguayos que contrató la familia Messi para gestionar la sociedad. Sin embargo, los Messi habían dicho días después del escándalo que se trataba de “una compañía inactiva que jamás tuvo fondos ni cuentas abiertas”. Un abogado de la familia también negó cualquier tipo de irregularidad sobre la sociedad Mega Star Enterprises y aclaró que nunca tuvieron noticias sobre el ROS.

Mossack Fonseca habían pedido documentación específica sobre los accionistas, beneficiarios finales y el origen de los fondos en reiteradas ocasiones, pero como la información nunca llegó, el bufete renunció como agente de registro de la offshore y reportó el caso ante las autoridades panameñas.

El siguiente paso de los Messi fue ponerse en contacto con el estudio Arifa, también especializado en la gestión de sociedades offshore, para retomar los trámites para regularizar la situación de Mega Star Enterprises. “Esa empresa proviene del viejo esquema offshore que ya fue juzgado”, dijo un abogado de la familia, aunque la sociedad no apareció en ninguna de las dos sentencias contra los Messi en 2016 y 2017.

Tras el escándalo de los Panamá Papers y las discusiones con Mossack Fonseca, la historia parece no haberse terminado porque, según estos nuevos documentos, la firma continuaría activa.