Perú busca la hazaña con Francia para seguir con vida 

Sin margen de error. Perú, obligado a ganar para continuar soñando con clasificar a octavos de final, enfrentará a Francia, uno de los candidatos y líder, en el partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo C.

Este encuentro se jugará en el Ekaterinburgo Arena, desde las 12 (hora argentina), con Mohammed Abdullah Hassan (Emiratos Arabes Unidos) como árbitro y televisado por la TV Pública y DirecTV.

Perú esperó 36 años para volver a la élite del fútbol y quiere que su sueño mundialista no sea tan efímero luego de caer ante Dinamarca en la primera fecha. Por esa razón, está obligado a conseguir la victoria ante los galos, que ganaron en su debut ante Australia por 2 a 1.

“Francia es candidata a ganar el grupo y la Copa. Pero nosotros estamos acostumbrados a estas situaciones, a vivir en situaciones límites. Cualquier selección nos puede ganar, pero estamos en condiciones de poder ganarle a cualquier selección. En este contexto nos sabemos manejar”, dijo Gareca, quien no confirmó la presencia de Paolo Guerrero en el equipo.

El Tigre Gareca sostuvo que pese al nivel de los europeos no va a cambiar su estilo de juego y que “Perú va a salir como sale siempre”. “En tres años y medio al frente de la selección ya se tiene una idea de lo que es el equipo”, analizó el DT.



Los equipos:

Francia: Hugo Lloris; Benjamin Pavard, Raphael Varane, Samuel Umtiti y Lucas Hernandez; Ngolo Kanté y Paul Pogba; Kylian Mbappé, Antoine Griezmann y Blaise Matuidi; Olivier Giroud. DT: Didier Deschamps.

Perú: Pedro Gallese, Luis Advíncula, Christian Ramos, Alberto Rodríguez y Miguel Trauco; Yoshimar Yotun y Renato Tapia; André Carrillo, Christian Cueva y Paolo Guerrero; Jefferson Farfán. DT: Ricardo Gareca.

Árbitro: M. Abdullah Hassan (Emiratos)

Estadio: Ekaterimburgo Arena

Hora: 12 - TV Pública