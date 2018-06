Cristóbal Solá, otro que la rompe en el Enduro

El enduro salteño generó en la última década los mejores pilotos del país. La lista incluye a Kevin Benavides, Luciano Benavides y Nicolás Kútulas, todos campeones argentinos en la categoría senior A, la de mayor exigencia. A estos nombres se pueden sumar otros que recorren el mismo camino, con la misma pasión y las ganas de seguir poniendo a Salta en lo más alto del podio. Una de las importantes promesas que tiene la provincia en esta disciplina es Cristóbal Solá, un piloto de 16 años que ya ganó tres de las cuatro fechas corridas esta temporada.

Este juvenil salteño ganó la cuarta fecha que se disputó el domingo pasado en Alberdi, Tucumán y con su tres triunfos en el año se posiciona como el mejor de la categoría junior B con una importante diferencia sobre su escolta, Lucas Godoy, cuando solo restan tres jornadas para cerrar el ciclo 2018. Cristóbal arrancó el año triunfando en Jujuy y en la segunda fecha, en Mendoza, terminó como escolta.

Luego vino la fecha disputada en Salta, donde volvió al primer puesto que celebró con su gente y sumó su tercer triunfo en el Jardín de la República.

“Tengo que meterle, tengo que ganar todo”, dice Cristóbal pensando en quedarse con el campeonato y sumar su primer Argentino.

No es la primera vez que compite a nivel nacional. Hace dos temporadas que pelea de igual a igual con los mejores enduristas argentinos, pero por una fractura no pudo terminar en 2016 y un virus lo obligó a retirarse en 2017. Su presente es otro, lo encuentra al ciento por ciento físicamente para enfrentar las fechas que se vienen: San Juan (14 y 15 de julio), La Rioja (25 y 26 de agosto) y Río Negro (22 y 23 de septiembre).

En Tucumán ganó con más de un minuto de diferencia sobre Godoy; completó los nueve giros del circuito en 1h07m04s, mientras que su escolta registró 1h08m08s.

El campeonato lo lidera con 109 puntos contra 95 de su rival más inmediato. Entre los objetivos de Solá no solo está el Argentino, sino también el tradicional Sun’s Race que se correrá en Tartagal el 8 de julio.

La pasión por el motociclismo deportivo nació desde muy chico. “Desde los tres años que estoy subido a una moto y desde los 9 compito en enduro”, señaló Cristóbal a El Tribuno. Para llegar a este presente tuvo que poner mucho esfuerzo en cada entrenamiento, pero también reconoce los consejos que recibió de parte de los hermanos Benavides. “Soy muy amigo de Kevin y Luciano y entrenamos juntos. Me dieron muchos consejos para que puede llevar adelante mi carrera”, agregó el piloto que compite con una moto KTM 250.

Sueña con llegar a realizar el mismo trayecto deportivo que tuvieron Kevin y Lucas en el enduro, hoy volcados al rally cross country. Ya dio varios pasos importantes en su carrera, pero uno de los más trascendentales será quedarse con el campeonato que está corriendo; es el principal competidor por el título pero va paso a paso pensando en ganar la próxima jornada del certamen que también tiene al también salteño Nicolás Kútulas como líder, pero de la senior A.