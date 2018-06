Daniel Domínguez sería el nuevo presidente de Juventud

Estaría todo resuelto en Juventud Antoniana para que continué el resto de la comisión directiva, tras la indeclinable renuncia de José “Pepe” Muratore como presidente. Daniel Domínguez, vicepresidente primero, ocuparía el cargo que dejó vacante Muratore y que se procedería a cumplir con este acto hoy a las 18 en el club de la Lerma. “Si las cosas vienen así hay que poner la cara un tiempo más para definir el perfil del club y hacer el llamado a elecciones. Esto en función de lo que nos está pidiendo Pepe (Muratore) y no solo a mí, sino de que si nos quedamos todos, por lo que el ya tiene un decisión bien tomada por varios motivos, y no tiene más margen para seguir cargandose de estrés”, explicó Daniel Domínguez.

Domínguez, de quien se hablaba que se sumaba a la causa de alejarse como directivo, despejó las dudas y hasta se animó a dar crédito a la posibilidad de asumir como nuevo presidente de Juventud. “Todo pinta para eso. Yo particularmente sigo pensando en que tal vez pueda haber un último esfuerzo para que Pepe continúe. El es el gestor de todo esto y nosotros tenemos una deuda de lealtad muy importante. Para nosotros no es fácil; no es solamente la cuestión económica, es también lo que comenzamos con él”, según relató. En cuanto al ordenamiento institucional, el directivo comentó: “No es mucho. Hay que hacer un balance del año 2017 que finalizo el 31 de agosto de ese año y no tenemos los grandes compromisos del fútbol. No queremos dejar deudas y vamos a ver si podemos arrancar con el bingo el mes que viene y cada 45 días, no como la Liga, pero que nos deje beneficio para acomodar las cuentas”.

Siguiendo con el tema financiero sobre una deuda del club antoniano que oscila en unos 2 millones de pesos, explicó: “Es una deuda completamente manejable. Cuando yo llegué al club estábamos en concurso de acreedores. Al otro día nos retiraron los medidores de la luz, el gas y no teníamos ingresos de ninguna naturaleza; estaban cobrados los ingresos de Cerveza Salta, de Cable Exprés, los ingresos del Gobierno de la Provincia y de todos los sponsor. Una deuda de cheques con el fideicomiso y con creces hemos salvado esa cuenta”.

Por último, se refirió a la continuidad de Gustavo Módica al frente del equipo. “La idea de la gente de la comisión, si es que seguimos y si es que estamos, es que continué. Primero tenemos que terminar de definir con certeza porque si no estamos hablando en el aire”, cerró Daniel Domínguez.