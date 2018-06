Las fuerzas militares podrán involucrarse en temas de seguridad interior

En pocos días más, el gobierno nacional modificaría y/o suprimiría algunos artículos del decreto 727/06 de Néstor Kirchner que hasta ahora les restringe al máximo al Ejército, a la Armada y a la Fuerza Aérea involucrarse en cuestiones de seguridad interior. Se trata de la norma que reglamentó la ley de Defensa Nacional.

"Las Fuerzas Armadas en nuestro país sólo actuarán internamente con su capacidad logística en la región norte apoyando la prevención contra el ingreso de drogas, pero sin participar del combate narco. Para eso están las otras fuerzas, como por ejemplo Gendarmería y las otras fuerzas policiales que lo hacen muy bien", explicó el ministro de Defensa, Oscar Aguad, al confirmar la decisión del Poder Ejecutivo, según publicó Crónica.



"Se está analizando algunos cambios del decreto 727/06 para dentro de muy poco y esto es tomado muy bien por las Fuerzas Armadas porque hasta ahora es una limitación. Hoy las Fuerzas Armadas están encorsetadas", afirmó. El funcionario sostuvo además que "la Argentina tiene que prepararse para cualquier ataque a su territorio o a su estructura vital de alguna fuerza que no sea estatal".

Fuentes del gobierno analizaron que la norma dictada por Kirchner establece que los militares sólo pueden actuar en "caso de un ataque de un Estado extranjero" y que, en caso de que el país fuese agredido por fuerzas terroristas como "ISIS, Hezbollah, o cualquier otra, el Ejército, la Marina o la Aviación sólo podrían mirar de manera impasible".

Otra posibilidad "sería un ciberataque que, con las limitaciones del decreto, Defensa no podría actuar", agregaron. En tanto, Aguad precisó que por tareas logísticas debe entenderse "la utilización de todas las herramientas con que cuentan las Fuerzas Armadas: comunicación, vehículos, apoyo de la Fuerza Aérea y helicópteros. Todo lo que sea el material puesto al servicio, en este caso, de la seguridad, pero no las personas. Las Fuerzas Armadas no participarán del combate contra el narcotráfico. Esto que quede muy claro".