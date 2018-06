Argentina debe garantizar la vida de todos

En las últimas semanas venimos viviendo un fuerte debate sobre si el aborto será legal o no. En la ciencia, decimos que existe un problema, por cuanto hay algo que no satisface. Pues bien, en este caso, el problema sería que el aborto legal no satisface.

La pregunta que surge es ¿a quiénes no satisface? ¿Por qué razones no satisface a ese sector de la sociedad?

Por lo pronto, una única legislación no solucionaría el problema, porque son muchas las personas a las que involucra.

Lo que es común a toda la sociedad es el déficit del Estado en materia de educación y contención.

Otra pregunta a hacer es ¿defendemos la vida o no?, ¿defendemos la vida de la madre, matando al hijo?, ¿defendemos la vida del hijo matando a la madre?, ¿defendemos la vida de la madre y del hijo?

El Estado debe tomar con cuidado cada caso de mujer embarazada, y trazar estrategias viables para contenerlas, ayudarlas y así salvar ambas vidas, sin obligar a nadie a inmolarse o matar a un inocente.

Si la Argentina defiende la vida, no debe legalizar el aborto. En todo caso, podrá generar medidas adecuadas para prevenir embarazos no deseados. Una posibilidad es brindando toda la información en educación sexual y reproductiva, basada en la formación integral de la pareja.

Enseñar, por ejemplo, que la relación sexual debe ser responsabilidad del hombre y de la mujer. El embarazo no puede convertirse en emergente de la irresponsabilidad. Para ello la educación de la familia y del Estado deben actuar de manera conjunta y eficiente.

Si hay muchos embarazos no deseados en jovencitas, es una luz roja, que posiblemente indique que algo falla, posiblemente la formación de los jóvenes, la educación está mal encarada o llega demasiado tarde.

Por otro lado, siempre pensando para ayudar al razonamiento, la pregunta que surge es ¿la Argentina está preparada para legalizar el aborto?, ¿la educación en Argentina enseñó debidamente que la relación sexual debe ser responsable? , los sectores sociales que piden despenalizar el aborto ¿qué problemáticas representan?, ¿buscan otras conquistas, a través de la despenalización del aborto?

¿No valoran ni respetan la vida? La mujer que aborta tampoco valora su vida, debido a que la pone en riesgo.

Debemos luchar por defender la vida del hijo y de la madre. Entre todos debemos defender la vida, en toda su existencia, apoyando a las madres que no pueden mantener a sus hijos, debemos enseñarles caminos buenos, posibles, concretos, y que no tengan como única alternativa la muerte de su propio hijo, por lo cual se arrepentirán siempre. Las políticas sociales deben garantizar las posibilidades para vivir con dignidad.

Las corrientes proaborto cada vez ganan más terreno, porque el Estado y la sociedad lo permiten. Si la familia, la sociedad y el Estado hicieran lo que deben hacer en temas de educación sexual y reproductiva responsable, esos sectores no avanzarían con la rapidez que lo hacen. Nuestros jóvenes están desinformados y no formados en estos temas. La educación en estos temas es lábil, tanto en la familia como en el Estado, a pesar de que esos contenidos académicos están en la escuela en séptimo grado, y primer y segundo año del nivel secundario. Quizás nos falten mensajes más claros y contundentes.