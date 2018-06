Dura realidad: Festival solidario para hacer 25 baños

Conociendo la dura realidad por la que atraviesan muchos residentes, vecinos y autoridades del centro vecinal del barrio más populoso de la Ciudad Termal, decidieron organizar un festival solidario con el objetivo de recaudar fondos para construir baños a las familias más carenciadas.

El evento se denomina "Una mano por un hermano", se realiza con gran esfuerzo, el apoyo de comerciantes, sonidistas y vecinos.

Muchas son las necesidades que aquejan al barrio Ramón Abdala, el más grande del sur de Salta. El Tribuno pudo corroborar la dura realidad en la que están inmersas numerosas familias. Se trata, principalmente, de la falta de infraestructuras, como por ejemplo, baños, por lo que adultos y niños acuden al monte para hacer sus necesidades, exponiéndose a un sin fines de peligros, por la gran cantidad de alimañas, características de cualquier lugar lleno de yuyos a orillas de un canal.

Pero afortunadamente la solidaridad de los pueblos de Rosario de la Frontera, Metán, El Tala, y El Jardín convocó a más de 16 artistas que estarán actuando gratuitamente el sábado 23 en el playón deportivo del barrio, para recaudar dinero con la venta de comidas. El objetivo es poder cumplir el sueño de muchas familias de tener un baño digno.

La odisea de una vecina

Más de 100 baños son los que necesitan construirse para las familias de la zona, pero al menos 25 son casos de extrema urgencia como el de la vecina del lugar, Graciela Miranda, de 54 años, la cual tiene que ser trasplantada de hígado. Ya está casi todo listo para su delicada intervención quirúrgica, motivo por el cual necesita con mayor urgencia la construcción del mismo. "Lamentablemente no tengo cómo solventar los gastos para construir un bañito, ya que estoy desempleada y no puedo trabajar por razones médicas, además no cobro ningún tipo de plan ni ayuda social", dijo.

Como ayudar

La entrada para el festival que se realizará el sábado a partir de las 11 de la mañana, será alimento no perecedero, ropa, frazadas, leche, calzado, material de construcción. También se está vendiendo un bingo so lidario.