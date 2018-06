Gasnor se reunió con los defensores del Pueblo

En San Miguel de Tucumán, la gerente de Relaciones Institucionales de la empresa Gasnor, Alicia Heredia, y la jefa de Gestión de Clientes, Verónica Argañaraz, se reunieron con los defensores del Pueblo de las cuatro provincias donde tiene presencia la distribuidora de gas.

De la reunión participaron la defensora del Pueblo de Salta, Frida Fonseca Lardies, el de Santiago del Estero, Lionel Enrique Suárez; el de Tucumán, Fernando Said Juri, y el defensor del Pueblo de la Provincia de Jujuy, Javier de Bedia.

"Nos reunimos en Tucumán con la idea de plantear el fallo de Dolores, un amparo de una asociación de consumidores que se hizo lugar parcialmente a la medida cautelar donde se deja sin efecto los cortes de servicios en caso de vulnerabilidad social. En primer lugar, planteamos que no se le corte a nadie que tenga la tarifa social. Lo segundo que se habló es de las personas que no entran en la tarifa y el sector en que haya vulnerabilidad pero no entre en la tarifa social. Se comprometieron a evaluarlo para no cortar el servicio", expresó Frida Fonseca a este medio.

Pero la funcionaria pública hizo una salvedad. Que no corten el servicio no significa que no se vaya a seguir acumulando deuda. Es por eso que la defensora del Pueblo explicó que, mientras dure la medida cautelar, no se va a poder cortar el servicio, pero recomendó que los usuarios vayan pagando lo que puedan o hagan un plan de pagos.

"Si no, después va a pasar lo mismo que hace tres años, cuando se había hecho lugar a la prohibición de cortes pero después de la audiencia pública todo el mundo quedó con la deuda. La recomendación es que se vaya pagando de forma progresiva pero que no se va a cortar, más en esta época que se abultan las facturas", afirmó la funcionaria.

Planteo a Gasnor

Fonseca contó que le planteó a las representantes de Gasnor que la situación tarifaria en Salta "es tremenda" porque los usuarios de gas pagan un monto que es muy superior a lo que se paga en el sur.

"Por supuesto que no son ellos lo que lo tienen que resolver sino Nación, y eso lo hemos hablado con los defensores del Pueblo de las cuatro provincias, en el sentido de trabajar en una presentación conjunta que la elevaríamos a los gobernadores e intendentes para que se haga una tarifa diferenciada para el NOA en materia de gas, como pasa en las provincias del sur", agregó la funcionaria municipal.

Al finalizar, Fonseca señaló que en la Defensoría recibieron "muchísimos" reclamos en relación con el incremento de los servicios públicos, no solamente del gas sino también del agua y luz.

"Nosotros hemos avanzado por donde consideramos que se pueden obtener resultados exitosos, haciendo una unidad común con los otros defensores y haciendo planteos conjuntos", remarcó la defensora del Pueblo.