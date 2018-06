Mariana Carrizo: "Me expresé por las que están silenciadas"

La coplera Mariana Carrizo se mostró tranquila luego de ser agredida a raíz de una copla en la que se manifestó a favor de la despenalización del aborto y pidió que no mueran más mujeres. "Me expresé por las que están silenciadas", afirmó.

"La mujer que tenga plata si aborta se salvará, la pobre que nada tenga ningún dios la asistirá", dice la letra que compuso la artista, en el marco del debate que se está dando en el Congreso de la Nación sobre la interrupción voluntaria del embarazo.

"Matate vos"; "Pegate un tiro" y "Boliviana asesina" fueron algunos de los insultos y amenazas que le hicieron llegar en las redes sociales usuarios que sostienen que están "a favor de la vida".

Por otra parte, recibió muestras de apoyo y agradecimiento de distintos sectores. "Abrazo gigante con el corazón a la valentía de Mariana Carrizo", publicó la humorista Graciela Quipildor en Twitter.

"Tenía que hablar porque es lo que creo y porque tengo derecho. Los mensajes por parte de los que defienden el aborto clandestino no han sido muy felices. No pasa nada, estoy tranquila y me siento acompañada. Estamos en todas red con los movimientos de mujeres", dijo la coplera ayer a El Tribuno.

Mariana Carrizo destacó que, como vallista, siente preocupación por las trabas en el acceso a la salud y la falta de contención para las mujeres.

"Acompañé de cerca un caso de una niña violada. No hay apoyo psicológico para las víctimas. Las distancias a los centros de salud en el interior de la provincia y, particularmente en los Valles, es terrible y es terrible el abandono. Hablo por esas mujeres", describió.

También señaló que "no hay educación sexual en las escuelas" y que "es triste que los siete diputados nacionales por Salta hayan votado por el aborto clandestino".

La artista valoró también el rol de los varones que acompañan la lucha por el derecho a la interrupción del embarazo y pidió que las mujeres no se callen más por miedo. "Les digo a todas que no están solas, estamos unidas", señaló.

"Tengo la posibilidad y el derecho de expresarme. Lo hice por las mujeres que no tienen voz, por las que están silenciadas", reafirmó la artista.

La letra de la copla dice:

"Yo soy hija de la luna nacida del rayo el sol

hecha con muchas estrellas mujeres de mucho valor

una copla verde canto pañuelo de libertad

toda la fuerza y la lucha para el aborto legal

La mujer que tenga plata si aborta se salvará

la pobre que nada tenga ningún dios la asistirá

la pobre que nada tenga ningún dios la asistirá

aquí les canto esta copla que en la tumba del silencio

si una sola mujer muere saldremos todas

pañuelo verde pájaro libertario de las mujeres

salga el sol si ha de salir tambien que salga la luna

el aborto será ley pa` que no muera ninguna

salteña libre vuela libre vuela

pañuelo verde pájaro libertario de las mujeres."