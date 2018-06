Médicos contra el aborto legal realizaron un abrazo simbólico

Con carteles que decían "Sí a la vida", "Legal o ilegal, el aborto mata igual" o "Salvemos las dos vidas", cientos de personas realizaron un abrazo simbólico al Hospital Público Materno Infantil ayer desde las 11. Los que participaron de la convocatoria eran, en su mayoría, profesionales de la salud del centro asistencial, aunque también se sumaron vecinos y miembros de organizaciones religiosas.

Portando banderas, pañuelos y globos celestes y tocando elementos de percusión, médicos y enfermeros, algunos vestidos con guardapolvos blancos y otros con uniformes verdes o azules, expresaron su rechazo al proyecto de ley que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación y que será tratado en el Senado.

"Nosotros estamos para cuidar y salvar vidas, no para destruirlas, y vemos en este proyecto de ley del aborto que pretenden impulsar, un ataque grave a nuestra profesión, a la de todos los trabajadores de la salud", manifestó Carlos Franco, médico.

"Lo que pedimos es que se respete la vida del niño por nacer y que se implementen políticas de protección a la mamá embarazada vulnerable y se respete nuestra objeción de conciencia para que podamos trabajar por las dos vidas", agregó Franco.

Cerca del mediodía un conjunto musical interpretó las canciones "Salvemos la pequeña vida" y "Canto del niño por nacer". El tránsito sobre la avenida Sarmiento fue reducido a media calzada.

"Los profesionales de la salud estamos a favor de las dos vidas, de la madre y del niño, y en contra de esta ley del aborto que se quiere aprobar porque consideramos y creemos que toda vida vale y se debe respetar desde su inicio, desde la concepción, hasta la muerte natural", sostuvo Fátima del Rosario Álvarez, enfermera.

Mediante altoparlantes, varias personas llamaban a firmar un petitorio en contra del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo.

Médicos, enfermeras y psicólogos se turnaban para tomar el micrófono, exponer sus posturas y arengar a la multitud para que cantara y aplaudiera. Luego entonaron las estrofas del Himno Nacional argentino.

A favor

Sobre la vereda del hospital, en el sector sur, unas 25 personas, en su mayoría miembros del colectivo feminista "Socorro Rosa" de Salta, se expresaron a favor del aborto legal.

Los manifestantes en contra del aborto legal les solicitaron a policías que las mujeres fueran retiradas y se vivieron momentos de tensión.

Con pañuelos verdes, las mujeres cantaron y bailaron en rondas expresando su posición adherente al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. "­Aborto legal en el hospital! ­Saca tu rosario de nuestros ovarios!", expresaban a viva voz.

"Estamos aquí porque queremos que el Senado definitivamente le dé la sanción que le falta a la ley para que entre en vigencia, es decir, para que el aborto sea legal", sostuvo Bibiana Marton, miembro de la organización.

Marton se refirió a la marcha en contra del aborto legal realizada por profesionales de la salud. "A esa marcha nosotras preferimos llamarla antiderechos, no provida, porque nosotras estamos a favor de la vida de las mujeres, entonces es vergonzoso porque muchísimos profesionales médicos, médicas, enfermeras, parteras de este hospital, que es de referencia, están manifestándose en contra del derecho a decidir de las mujeres", recalcó.

Aseguró que los funcionarios tienen que garantizar los derechos de las mujeres. "Es decir acá, porque el marco normativo lo permite, las mujeres pueden venir y solicitar una interrupción legal del embarazo en caso de violación o riesgos de la mujer y se han hecho muy pocas en esta Maternidad, y otras tantas no se han hecho porque han convencido a las mujeres de no hacérselas, así que básicamente no pueden incumplir sus funciones", añadió.

Las mujeres del colectivo feminista expresaron sentir "mucha rabia e indignación porque hablan de salvar dos vidas y en realidad no están considerando la vida de las mujeres, lo cual es muy grave y como ya la ley tiene media sanción, entonces obviamente están presionando para que el Senado vote en contra y la ley no salga".

"Nosotras también vamos a seguir movilizadas, presionando, exigiéndoles a nuestros representantes que la aprueben. Muchos de los que se dicen objetores de conciencia en los servicios públicos hacen abortos de manera privada", finalizó Marton.