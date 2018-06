Georgina Rodríguez, la novia argentina de CR7: rumores de embarazo

Aunque recién ha comenzado la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018, Cristiano Ronaldo se perfila para ser una de las grandes figuras de la competencia, tras marcar 3 goles en el debut ante España y el tanto de la victoria ante Marruecos.

Todos los flashes están con el delantero del Real Madrid, pero junto a él también crece rápidamente la figura de Georgina Rodríguez, su actual novia. La modelo argentina se convirtió en una estrella en las redes sociales, al mostrar la intimidad de la pareja.

En una entrevista con la revista ¡Hola!, la joven de 24 años develó algunos secretos de la familia e hizo mención a los rumores sobre un posible embarazo y de una supuesta pelea con la madre del futbolista.

‘Yo estoy muy feliz en Madrid, pero porque la felicidad me la dan mi pareja y mis niños, por lo que, si Cristiano decidiera hacer un cambio de país y de club de fútbol, yo lo apoyo. Nadie mejor que él para saber hacia dónde se dirige y lo que quiere. Yo siempre voy a acompañarlo en las decisiones que tome‘, sostuvo al ser consultada sobre el futuro de CR7 y una posible salida de la Casa Blanca.

Fue el propio Cristiano quien alimentó las versiones de una posible salida, tras ganar su tercera Champions League de manera seguida. “Él siempre tiene muy claro lo que quiere, lo que necesita y lo que le conviene. Es un hombre con mucha determinación. Yo le digo que estoy feliz, pero que si los cambios son positivos para él, que cuente con mi apoyo. Donde sea, pero juntos”, agregó.

Georgina sostuvo que destaca “su constancia y responsabilidad” a la hora de entrenarse. “Cuando llega a casa sigue trabajando duro, nunca es suficiente para él. Por todo esto es el mejor”, explicó, mostrándose en línea a una anécdota que develó Patrice Evra en los últimos días.

Por estas horas comenzó a tomar fuerza, a raíz de cómo le quedaba una falda ajustada que utilizó en en el Fashion Week de Gran Canaria, un rumor que indicaba que Rodríguez estaría nuevamente embarazada . “No estoy embarazada. Estos días he tenido muchos viajes, he comido pasta durante cuatro días seguidos y eso afecta al abdomen de cualquiera. Soy humana y no deberíamos olvidarnos, además, que aún estoy recuperándome del parto”, comentó, desterrando las versiones.

“Estamos contentos como estamos, disfrutando de los cuatro pequeños de la casa”, recalcó. Georgina Rodríguez hizo referencia en esta frase a los 3 hijos que Cristiano tuvo mediante gestación subrogada (Cristiano Jr, de 8 años, y los mellizos Eva y Mateo, de un año) y a Alana Martina, la niña que tuvieron en común.

Otro punto que gira siempre alrededor de ella es una supuesta tensa relación con la madre del portugués. “Se hablan tantas cosasà”, fue lo primero que esbozó al ser consultada sobre el tema. “Yo a Dolores la respeto como madre de mi pareja y abuela de mis hijos que es”, explicó, sin esclarecer demasiado.

“Como a toda mujer enamorada, me encantaría en algún momento una boda con mi pareja. Pero por ahora tenemos muchas cosas en mente y entre manos, y ahora mismo no es prioritario”, concluyó Georgina Rodríguez, dejando una puerta abierta a un posible casamiento en el futuro.