Horacio Valdez, un artista que mamó el folclore y ahora es puro arrabal

Más de 50 años de transitar por el mundo de la música, avalan la trayectoria de Horacio Valdez, un artista que en las últimas décadas se aferró a la música ciudadana y la predica en cuanto escenario requiere de su presencia. Lleva en su piel el repertorio de Carlos Gardel y lo vislumbra en cada una de sus actuaciones.

Desde muy pequeño se inclinó por la guitarra y el folclore fue su primer amor. Compartió con los grandes de aquella época y hasta se dió el gusto de armonizar notables éxitos del cancionero popular nacional.

“Este género me sentenció a aferrarme a la música y a vivir momentos inolvidables. Me hizo conocer mi país y también otras ciudades de Sudamérica. El folclore siempre tiende a reunir a la familia, además me llenó de muy buenos amigos. Recuerdo que en el año 1954 ensayábamos con Horacio Aguirre (Los Cantores del Alba), Santiago Valdez y César Isella (Los Fronterizos), pero no se pudo concretar este conjunto porque yo quedé internado en el Colegio Salesiano”, aseguró el experimentado cantor salteño.

Durante la década del ‘70 fue fundador del conjunto Los Federales, con quien llevó el canto de Salta a los distintas ciudades del país. Con esta formación ganó amplio reconocimiento en el circuito musical. Su rico historial también lo vinculó con Los Cantores del Alba, Los Nombradores, Los Gauchos Fronterizos, y Las Voces del Portezuelo.

“Fueron muchos años de transitar el folclore, de llevar la bandera de mi provincia a cada rincón del territorio nacional, compartí con destacadas figuras que hoy sobresalen en la galería de los famosos. Tuve alegrías y penas al final del camino, pero el balance me marca un saldo netamente positivo”, enfatizó Valdez.

Cuando la década del ‘90 iba camino a su final, Horacio Valdez decidió que el tango entraría de pleno en su vida artística.

“Claramente tengo en mi memoria el día de mi debut, fue un 6 de marzo de 1998, en un local que se llemaba El Andén, un refugio cultural y musical que estaba en las cercanías de la Balcarce. Me acompañó la orquesta de Celso y Félix Saluzzi. A partir de allí no me detuve jamás”, acotó.

Siempre exhibió una clara admiración por el recordado Carlos Gardel, a tal punto que su propuesta musical ronda en las canciones del “Zorzal Criollo”.

Casualmente, Valdez será uno de los cantantes que mañana estará en las instalaciones de la Unión Sirio Libanesa, donde se llevará a cabo una velada musical, en conmemoración al 83 aniversario de la muerte de Carlos Gardel.

“Primero me atrapó su voz, pero luego empezó a interesarme en su vida, soy un defensor de la leyenda gardeliana, inclusive mi repertorio cuenta con numerosas obras de este notable cantante”, dijo Horacio.

Hace algunas semanas editó su nuevo material discográfico titulado “Vuelo cantor”, que cuenta con doce canciones entre tangos y boleros. Los temas son: Uno, Por la vuelta, Remembranzas, Milonguita, Ninguna, Soledad, Nosotros, Sin ti, Poquita fe, Osito de felpa, Piel canela, y usted.

“Osito de felpa lo grabé a la memoria de mi hijo Néstor Alejandro y al recuerdo del inolvidable “Negro” Víctor Ruiz. La grabación, mezcla y masterización, estuvo a cargo del reconocido guitarrista Carlos Ibañez. Luego de haber incursionado 43 años en el folclore, grabé mi primer disco de tangos y boleros, ritmos que se identifican, tanto en las letras como en su música. Gracias a mi querida Salta que me dió honra y prestigio, y a la memoria de mi madre Aurora Valdez, a mi musa inspiradora Judith Ossorio, y gracias a mi amado Jesús”, añadió.

“Ahora estoy abocado plenamente a mi profesión, trazamos un trabajo serio y con una propuesta alentadora”, destacó el intérprete salteño.