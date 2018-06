Modric: "Cortamos las líneas de pase a Messi y limitamos su creatividad"

Uno de los artífices principales de la humillante derrota de Argentina fue Luka Modric, el jugador del Real Madrid que jugó un buen partido y hasta se dio el gusto de meter un golazo para aportar a la clasificación croata hacia los octavos de final.

Analizando lo que dejó el encuentro, Modric apuntó a que uno de los momentos claves fue el error de Wilfredo Caballero para el primer gol. "Tal vez parecería que nuestra victoria fue fácil, pero no fue así. Abrimos el marcador por el error del portero de ellos y eso nos dio ánimos para ir por el triunfo. Jugamos un partido perfecto y hay que jugar así para ganarle a un equipo tan grande", indicó.

Pero no solo se quedó ahí, ya que también señaló que fue clave el anular a Messi. "Pudimos cerrar las líneas de pase hacia él, no queríamos que reciba la pelota y así limitamos su creatividad. Messi no puede jugar solo, necesita de sus compañeros y nosotros apuntamos a eso, marcando a los jugadores que le hacen llegar la pelota", cerró.