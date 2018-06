La frase de Macri al despedir a Aranguren: "Le tocó bailar con la más fea"

El Presidente no ahorró elogios para su ministro de Energía, que será reemplazado por Javier Iguacel.

El presidente Mauricio Macri no ahorró elogios a la hora de despedir a su exministro de Energía, Juan José Aranguren. Durante la jura de los nuevos funcionarios, señaló: "Ahora quiero referirme a Juan José Aranguren. Como diríamos en el barrio, le tocó bailar con la más fea".

El jefe de Estado afirmó que "si hubo una política pública equivocada en el Gobierno anterior, fue la política energética". "Fue la peor política energética de la historia de nuestro país. En tan sólo dos años y medio pasamos a un aumento sostenido, basado en este recurso natural", agregó. El mandatario dijo que el ministro saliente "tuvo que lidiar con todos los contratos del sistema energéticos caídos e incumplidos. Generación, transporte, distribución.

El camino de la inversión es absolutamente necesario para poder obtener energía sino, no se crece. Hoy tenemos un sistema que empieza a funcionar. Fue una etapa muy dura". "Me tocó ser el portador de las malas noticias de los argentinos", lamentó Macri, y agregó: "La energía es cara y contamina. Son muy buenas las memes que hacen de todos los ahorros que nosotros proponemos. No hay que enojarse con los ministros que dicen que las cosas tiene valor. Hay que ser cuidadoso y darle valor a las cosas". "Juanjo, fue un verdadero valor trabajar con vos. Te quiero agradecer profundamente por la tarea desempeñada", concluyó, al despedir a Aranguren.

Los cambios en el Gabinete Nacional en las carteras de Energía y Producción no fueron las únicas. El contexto de corrida cambiaria dejó desgastada la imagen de Federico Sturzenegger al frente del Banco Central, que dejó la entidad para la llegada de Luis Caputo, exministro de Finanzas, cartera que ahora depende de Hacienda bajo la órbita de Nicolás Dujovne. Este miércoles se conoció también el alejamiento de Luciano Cohan, subsecretario de Planificación Económica, por motivos personales. Cohan volvería al sector privado a la consultora Elypsis, donde se desempeñó como director. (Fuente www.perfil.com)