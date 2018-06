Juventud Unida festeja sus 100 años de vida

“100 años de gloria” es la frase que utilizaron los dirigentes de Juventud Unida de Rosario de Lerma para la celebración de tan importante acontecimiento porque nació un día como hoy en el año 1918. Los festejos de la entidad vallista por los 100 años de vida comenzaron el miércoles con un amistoso con Gimnasia y Tiro (hubo dos partidos entre las viejas glorias y los equipos que compiten en el torneo Anual, en ambas ligas), en el estadio Alberto Durand, se prolongaron ayer con un banderazo en el predio del club y la dirigencia, junto a jugadores, cuerpo técnico de todas las categorías, socios e hinchas, esperaron la cero hora de hoy para cantar el “feliz cumpleaños”. El “Gringo” Vicente Avendaño, actual presidente de Juventud Unida, se refirió al cumpleaños número 100 . “Por lo que uno está y conviví, este día lo veía muy lejos. Y resulta que ahora llegó. Son 100 años de mucho sacrificio, de dejar mucho el tiempo, pero con un claro objetivo: que la institución trascienda en el tiempo, trascienda en la vida. Y, sobre todo, que los chicos tengan contención, fundamentalmente que cuenten con un sentido de pertenencia, el que nunca hay que perderlo”.

A punto de cumplir 52 años, Avendaño contó cómo transcurrió en el tiempo Juventud Unida. “La historia del club realmente me apasiona y lo llevo en el corazón. La vez pasada me encontré con el nieto de don Alberto Durand, cuyo nombre lleva la cancha, ya que esta la familia nos donó el terreno. Me comentó cómo hacían para trasladarse e ir a jugar a otras canchas y que utilizaban un camión de la familia Gamboni. Vale citar a la doctora Dolores Campeón, que también fue dirigente del club. Acá en Rosario de Lerma hay una escuela que lleva su nombre”, recordó Vicente Avendaño.

El titular del club rosarino tuvo un agradecimiento especial a la persona del Chiquito Jorge, un exdirectivo que ya falleció. “Por él en un momento me hice jugador de fútbol y ahora sea dirigente. Él fue un símbolo del club y muchas cosas se las deben a él; por la perseverancia, porque si él no hubiera estado, el club no hubiese existido. No hubiésemos llegado a los 100 años. Nos juntábamos en su casa y nos acordábamos de los 100 años y me decía que ya falta poco, pero lamentablemente él ya no está. Y en las últimas charlas que tuvimos me regaló un inflador de pelotas para que lo mantenga en el club”, rememoró.

De la actualidad de Juventud Unida, sostuvo que “somos protagonistas del torneo de la Liga del Valle y con mucho esfuerzo. Siempre recalco el sacrificio y la voluntad porque son las principales características para que el club pueda subsistir y seguir adelante”.

De los logros durante la gestión Avendaño dijo: “Si hacemos el balance yo creo que es ciego el que no ve, el que no puede reconocer la labor que se hizo y sobre el avance. Hace ocho años teníamos un alambrado olímpico detrás del arco con palos de quebracho. No teníamos el alambrado olímpico de un costado. El tema del salón no estaba cerrado. Hemos jugado un partido de los torneos que organiza el Consejo Federal. Se hicieron cosas”, finalizó.