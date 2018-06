Hoy es el día más corto del año y la celebración del Inti Raymi, en la cultura andina 

El invierno entró hoy a las 7.07 y se extenderá hasta el 22 de septiembre a las 22.54. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) “el invierno en el hemisferio sur comienza el 21 de junio pero astronómicamente esto no siempre es así”.

El solsticio de invierno es el que le da comienzo. En ese momento, los rayos del sol ingresan perpendicularmente al trópico de cáncer, el punto más al norte en el que estos rayos inciden de forma perpendicular a la superficie, explicó el SMN.

Este año, de acuerdo al informe, ‘el invierno astronómico tiene su inicio el 21 de junio a las 7.07‘ de Argentina y finaliza ‘el 22 de septiembre a las 22.54, cuando sucede el equinoccio que dará inicio a la primavera‘.

"Este invierno durará 93 días”

Desde la institución se indicó que “desde diciembre la cantidad de horas con luz diurna se reduce diariamente hasta el 21 de junio aproximadamente, y desde esta fecha los días se alargan nuevamente, un ciclo que ocurre todos los años. El tiempo que recibimos radiación depende de la latitud en la que nos encontremos”.

“Entre el 20 y el 23 de junio ocurre el solsticio, pero todos los años cambia de fecha y hora, debido a que el período orbital de la tierra no es exacto, sino que tarda 365,24 días en dar una vuelta completa al Sol. Este desfase se ajusta gracias a los años bisiestos, así el solsticio puede iniciarse los días cercanos al 21”, detalló el informe.

El Inti Raymi

Hoy también es la celebración del Inti Raymi o la gran fiesta mayor del sol. Comienza el año 5.526 de la cultura andina. El Sol esta en un momento donde está más alejado de la Tierra y por eso comienza el invierno. Los pueblos originarios tomaban en cuenta ese día. Los incas, 15 días antes del Inti Raymi, no comían sal ni grasas, no bebían alcohol y no tenían sexo. Purificaban el cuerpo para recibir al sol.