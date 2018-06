Intercosecha: 7 mil subsidios menos y un drama regional

Para cobrar el trabajador debe estar registrado con 5 meses de labor.Ya hay 7.100 beneficiarios que no cobraron este subsidio nacional.

Se confirmó que si el trabajador no está registrado con cinco meses de labor en los campos no podrá acceder al intertabaco. Ya hay 5 mil seiscientos beneficiarios que no pudieron cobrar este subsidio nacional, lo que provoca un estado de angustia social sin precedentes.

El impacto social es negativo. No hay nuevas fuentes de trabajo en la región, con alrededor de 110 mil habitantes, cuyo principal sostén económico es lo que genera la producción tabacalera. Los comercios sienten el cimbronazo económico. Los intendentes saben que el invierno será duro. Las planillas entregadas al Ministerio de Trabajo de personal registrado en la última temporada del tabaco dan cuenta de 12 mil setecientos trabajadores a cobrar el intercosecha o intertabaco, como se conoce en esta parte de la provincia. Solo cobraron cinco mil seiscientos trabajadores.

Es decir que la Nación dio de baja por alguna razón a más de siete mil beneficiarios de este subsidio nacional. A la ya alicaída economía regional dejaron de ingresar alrededor de veinte millones de pesos por mes por este cambio repentino de las políticas nacionales.

Claro que no tomaron en cuenta que se sumó una mala campaña tabacalera, con menos cantidad de producción, debido a la caída del granizo a principios de la temporada, lo que generó menos dinero circulante en la macroeconomía de la región. Produjo deudas y mano de obra desocupada en pocos meses. Es decir, una gran cantidad de productores hasta el cuello de deudas y trabajadores sin fuentes de trabajo, y sin el "estímulo económico" del intertabaco.

"Estamos en una crisis económica, pero las reglas son claras, si quieren cambiar la cantidad de meses trabajados deberían ejecutarlo a partir de la siguiente campaña para que los trabajadores estén enterados. No se informó nada y por eso nos sorprendió la gente que está faltando", contó Esteban Amat Lacroix, presidente de la Cámara del Tabaco.

Según el dirigente y diputado provincial, la gente se volcó a reclamar a los empleadores creyendo que no se presentaron los papeles correspondientes: "No se trata de eso, tanto en Salta como en Jujuy está pasando lo mismo. Si no se revisa esta situación van a quedar más de 6 mil trabajadores sin cobrar en Salta, y en Jujuy un número similar".

Amat dijo que la resolución se cambió sobre la marcha de la temporada, a pesar de tener pocos meses de producción, Nación insiste que deben ser registrados con cinco meses trabajados como mínimo.

Paliativo

El subsidio es de $ 2.600 pesos por mes, y se cobra entre 4 a 10 meses, de acuerdo al tiempo registrado del trabajador. Si bien el intertabaco no es un gran monto a cobrar, para la realidad del trabajador del campo este aporte permite un cierto desaojo, un paliativo, distinto a la actualidad las grandes urbes del centro y sur del país.

"Debemos tomar en consideración la realidad practica de nuestros obreros del campo, ya que debido al tipo de producción rara vez trabajan más de cuatro meses por campaña, por tratarse de un cultivo intensivo y de cortos períodos. Es una situación no conocida desde los escritorios de Buenos Aires. El desconocimiento está generando un gran perjuicio a los trabajadores", explico Javier David, diputado nacional.

David presentó un proyecto de resolución y una nota al ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, por la "arbitraria decisión de modificar la cantidad de meses de trabajo exigidos a los obreros del tabaco para acceder al subsidio otorgado por el programa Intertabaco 2018". Agregó: "Con esta modificación que exige un mínimo de cinco meses de trabajo quedaron fuera del cobro del subsidio el 65% de los trabajadores registrados. Esta decisión perjudica muchísimo al sector y sobre todo a sus trabajadores, que contaban con ese dinero y se encuentran con este sorpresivo cambio en las reglas"

Javier David expresó que seguirá con las gestiones, sabiendo que con estas medidas se genera una grave situación social y económica en el Valle de Lerma, principalmente, y en la provincia.