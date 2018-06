Nigeria e Islandia juega bajo la atenta mirada de la Argentina

Cambiante. De ida y vuelta. La zona de volantes tanto Nigeria como Islandia la utilizan como transición. No se entretienen en tocarla, sino en atacar en forma vertical, en darle velocidad a cada avance. en este contexto los primeros 10 minutos fueron todos para Islandia. El seleccionado vikingo dominó las acciones y contó con dos situaciones. A los 2 minutos tuvo un tiro libre en la puerta del área. La pegada de Gylfi Sigurosson tuvo una buena dirección pero el arquero nigeriano Uzoho mandó el balón al córner.

A Nigeria le costaba un montó pasar la mitad de la cancha, y los europeos aprovecharon ese mejor trato de pelota para intentar llevar peligro hasta el arco africano.

Pasado esos rounds de estudio, Nigeria se acomodó y comenzó a mover la pelota. Islandia esperaba replegado. A los 16’ Kelechi Iheanacho se desprendió por la derecha y generó un buen ataque para Nigeria, pero el centro fue rechazado por la defensa vikinga. Cuatro minutos más tarde hubo otra aproximación de los africanos, aunque sus ataque eran demasiados tibios como para preocupar a Islandia.



A partir de los 20 minutos otra vez Islandia agarró la manija del encuentro y llegó en tres oportunidades al área de Nigeria. En todas el arquero Uzoho, con algunas dificultades, consiguió dispersar el peligro.

Después de la media hora de juego fue Islandia la que llevó algo de peligro. Un centro peligroso al segundo palo del arco nigeriano no pudo ser conectado ni por Jon Bodvarsson ni Birkir Bjarnason pero sí por Leon Balogun, quien mandó la pelota al córner despejando el peligro (PT 35’). Sobre el final del período inicial Nigeria no tomó riesgos. Generó varios tiros libres pero en ninguno logró generar peligro. En casi 45 minutos, no tuvo una chance de gol.

Estadio: Volgogrado Arena

Arbitro: Matthew Conger (Nueva Zelanda)

Nigeria: Wilfred Ndidi, Leon Balogun, Willian Ekong y Bryan Idowu; Oghenekaro Etebo, Victor Moses, John Obi Mikel y Kenneth Omeruo; Ahmed Musa y Kelechi Iheanacho. DT: Gernot Rohr.

Islandia: Hannes Halldórsson; Birkir Már Saevarsson, Kári Arnason, Ragnar Sigurdsson y Hordur Magnússon; Aron Gunnarsson, Gylfi Sigurdsson, Birkir Bjarnason y Rurik Gislasson ; Jon Dadi Bosvarsson y Alfred Finnbogason. DT: Heimir Hallgrimsson.