Gimnasia y Jockey Club, cara a cara en el clásico

De aquellos primeros encuentros entre Gimnasia y Tiro y Jockey, que lo transformaron en el clásico más antiguo del rugby de Salta, muchas cosas han cambiando. La puntuación, la preparación física, los campos de juegos son elementos que se fueron transformando con el correr de las décadas, pero otros factores siguen intactos como la pasión, los valores y las ganas de ganarle al rival de siempre. Hoy, ese clásico entre albos y albirrojos volverá a reunir a la familia del rugby salteño en el encuentro que se jugará desde las 16.30, por la segunda fecha de la zona B del Regional del NOA.

El clásico se jugó en los últimos años o en la cancha que Gimnasia posee en San Francisco o en la rotonda, la casa del Jockey. Pero el de esta tarde se jugará en Altos de Medeiros, el nuevo predio del albo. Será una jornada extendida puesto que los tradicionales equipos de la zona sur de nuestra ciudad se enfrentarán también en intermedia a partir de las 15.

Pero para quienes deseen vivir un sábado con fiesta y atractivos que van más allá de lo que sucede en el campo de juego podrán llegar un poco más temprano; desde las 13 habrá actividades con competencias de rugby juvenil; se instalará una zona de food trucks con variada gastronomía, la previa se vivirá con un DJ en vivo y se sumarán estands y juegos interactivos para todo el público. La entrada será general y tendrá un valor de $50, un precio acorde y una fiesta a la altura del clásico con más historia de Salta.

En lo deportivo, Gimnasia viene de caer en la primera fecha frente a Tucumán Rugby (36 a 23), pero con buenos pasajes de juego en el que fue el regreso a la zona mayor del Regional. En tanto, el Jockey Club ganó de local, con lo justo (39 a 37), a Old Lions de Santiago del Estero.

Gimnasia y Jockey serán los únicos salteños que tendrán acción este fin de semana en la zona mayor, puesto que Universitario RC tendrá fecha libre en la zona A. Por otra parte, la segunda fecha tendrá hoy otros dos partidos adelantados y el resto se disputará mañana.

En el Regional Desarrollo también habrá actividad. Para mañana están programadas las presentaciones de Tigres y Tiro Federal; el equipo de San Lorenzo recibirá a Coipu de Tucumán, a las 16, mientras que los federales visitarán a Santiago Rugby en idéntico horario.

El programa

Para hoy

A las 16

Natación vs. Los Tarcos

Árbitro: Matías Ortiz

Jockey (T) vs. Universitario (T)

Árbitro: Patricio Padrón

A las 16.30

Gimnasia vs. Jockey (S)

Árbitro: Matías Pascual

Para mañana

A las 16

Cardenales vs. Huirapuca

Árbitro: Álvaro del Barco

Old Lions vs. Lince

Árbitro: Fernando Martorell

Tucumán LT vs. Tucumán Rugby

Árbitro: Pedro López