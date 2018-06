Shakira y Maluma derribaron a “Despacito”

Si hubo una canción que taladró oídos y dio vuelta por el planeta fue el hit del portorriqueño Luis Fonsi. Versiones con orquesta, fue éxito hasta en Letonia, Estonia, Islandia y Hong Kong y más.

Pero finalmente llegó un nuevo tema que logró destronar a esa canción hiperescuchada de Luis Fonsi. Los colombianos Maluma y Shakira se aliaron y dieron el batacazo, con Clandestino.

Billboard dio a conocer que el tema de la cantante de Barranquilla y del creador de “Felices los cuatro” desbancó a Despacito y se colocó como la canción más vendida en Estados Unidos, durante 74 semanas ininterrumpidas.

Clandestino es la tercera alianza entre los artistas. Se trata de un trap sensual lanzado antes de tiempo debido a una filtración de la canción la semana pasada.

Las buenas noticias siguen para los compatriotas, ya que el disco El Dorado, de “Shak”, está en el primer lugar de ventas de los álbumes latin-pop. Y Maluma no se queda atrás por su más reciente producción, FAME, que es el tercer disco más vendido en español.

El año pasado, las cifras indicaban que la fiebre de Despacito hizo que Fonsi fuera escuchado más de 421 millones de veces en Spotify y su video tuviera 1.600 millones de vistas en YouTube.

En conversación con Clarín, Fonsi reconoció en 2017: “Es probable que no me vuelva a pasar, sería como ganar la lotería dos veces corridas”, haciendo referencia al éxito de Fonsi.

Juntos, Maluma y Shakira pusieron voz también a Chantaje y a Trap, dos temas que también lograron recorrer el planeta.

Una de cal y una de arena

Ambos artistas están en medio de giras mundiales. Sin embargo, mientras ella mantiene su calendario durante el verano, su compatriota decidió dedicarse al Mundial de Fútbol y se encuentra en Rusia.

Shakira anda feliz con su regreso a los escenarios tras la hemorragia en una cuerda vocal que la hizo creer que jamás recuperaría la voz.

Maluma, en tanto, pasó por una situación complicada en los últimos días. Fue víctima de un robo millonario en Rusia. Ladrones entraron a su habitación cuando estaba viendo el partido de Colombia contra Japón. Se llevaron objetos de lujo como relojes, colgantes de diamantes, joyas, diversos accesorios y una bolsa de Louis Vuitton de 3.000 dólares.