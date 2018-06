En Payogasta, de noche, las estrellas parecen al alcance de la mano. Ahí el viento sopla fuerte por las tardes y, casi todo el año, en las madrugadas, la temperatura cae bajo cero. Por eso el agua caliente es una bendición de difícil acceso teniendo en cuenta que el gas natural no llega a la zona y que prender fuego y calentar las ollas es casi la única alternativa. Casi, si no existiera la energía solar térmica. El avance tecnológico ha permitido que los productos que utilizan este tipo de energía sean tan accesibles como cualquier otro que utiliza energía convencional, con la gran diferencia del ahorro energético que generan, considerando además que, según el último Censo Nacional, el 40% de la población argentina aún no tiene acceso a gas de red.

Sin embargo, para que el avance tecnológico que se sirve del Sol llegue a Payogasta, fue necesario que ciencia y solidaridad se tomen de la mano. A través de los proyectos Pedagogías Viajeras y Calefón del Sol, los alumnos de Física del Profesorado Superior de Salta Nº 6005, de la Escuela de Educación Técnica N´ 3151 de Payogasta y la comunidad educativa de Tonco, se capacitaron en construcción, instalación y mantenimiento de calefones solares, que ya benefician a 14 familias calchaquíes con agua caliente, que no es un bien menor en una zona bastante fría.

Las primeras pruebas se hicieron el año pasado, cuando los futuros profesores de Física y sus maestros pusieron el prototipo de calefón solar en acción con la ayuda de los alumnos calchaquíes en el albergue de la Técnica de Payogasta. Ahí realizaron todas las pruebas, vieron que funcionaba y hubo catarata de ideas para hacerlo más eficiente. En eso quedaron, en usar la ciencia para mejorar la calidad de vida en el albergue escolar, primero, y luego en toda la comunidad de Payogasta. Y cumplieron, ya entregaron calefones solares a 14 familias payogasteñas.

El director del Colegio Rural Nº 5226 de Tonco, Luis Colque manifestó: "Nuestra forma de considerar la enseñanza hace que nuestras aulas no se limiten al espacio de cuatro paredes, dividiendo la escuela de la comunidad, sino que se extiende a todo el territorio que habitan nuestros estudiantes". "Cada problema de la comunidad se dialoga, se evalúa y si se puede se interviene desde nuestras aulas generando proyectos innovadores, relacionados a los diseños curriculares. Esto representa nuevas oportunidades para desarrollar capacidades y aprendizajes significativos en nuestros alumnos y docentes", agregó el director.

Con el proyecto se busca trabajar en el formato aulas sin paredes con la comunidad educativa rural, fomentado la autoeducación, el autoaprendizaje y la autogestión, desarrollando aprendizajes significativos y duraderos. La institución educativa de Tonco, constantemente genera proyectos en forma conjunta con otras instituciones.

Sobre el proyecto

La construcción de calefones solares se enmarca en el proyecto educativo, social y productivo "Tonco, un lugar para descubrir". Desde el 2016 las instituciones educativas de Payogasta buscan intervenir con proyectos innovadores en la problemática socioeconómica de la comunidad, con el objetivo de insertar a Tonco en el circuito de la ruta 33 y de los Valles Calchaquíes, promoviendo nuevas formas de producción y servicios dirigidas al turismo.

Del proyecto participan estudiantes de las tres instituciones mencionadas, la comunidad educativa de Tonco, los profesores Elizabeth Carrizo, Mariela Capaldo y Carlos Alesandretti del Instituto Superior del Profesorado de Salta N´ 6005, el director de la EET N´ 3151, Abraham Flores, y la Municipalidad de Payogasta.