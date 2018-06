La amenaza al fiscal Amad tuvo amplia difusión en el país

Tras las amenazas de muerte que sufrió el fiscal federal de Salta Carlos Martín Amad y que tuvo amplia difusión en nuestro medio, la noticia se viralizó en los distintos medios nacionales, tanto radiales como televisivos.

El fiscal federal había denunciado en la mañana del día jueves que manos anónimas habían dejado una misiva en los intersticios de las puertas delanteras y traseras de su camioneta estacionada frente a su domicilio, cuyo contenido textual dice "el próximo Nisman, muerte al hijo de p... Te vamos a matar, dejá de investigar en Orán o te hacemos justicia". Todo el texto es fotocopia de un original conformado con letras de molde recortadas de revistas o periódicos.

Carlos Amad había señalado a El Tribuno que no era la primera vez que recibía amenazas y que no se sentía amedrentado "Este es un acto de una cobardía suprema", expresó, al tiempo que ratificó que no siente amedrentado. "Por el contrario, esto me da más fuerza para cumplir con mayor compromiso mi tarea", subrayó

Su gestión

Carlos Amad interviene actualmente en importantes casos de tráfico de estupefacientes, y también en causas de lesa humnidad en la provincia de Jujuy. El fiscal declaró ayer radialmente que "son las formas de actuar de algunos cobardes".

Carlos Amad, chaqueño nacido en General Pinedo, se desempeña como fiscal federal en el distrito capital y desde hace unos días está como interino en la ciudad de Orán, en reemplazo de su par José Luís Bruno. Explicó el hecho de esta manera: "Me dirigía a mi trabajo, cerca de las 7 de la mañana. Me acerco a mi camioneta, abro la puerta trasera para poner unas cosas personales en el asiento de atrás y doy la vuelta. Ahí veo que, entre el parante y la puerta delantera tenía un papel puesto y otro cayó doblado al piso".

Uno de los tantos operativos de dorga en los que intervino el fiscal.

Detalló Amad que en esos dos papeles "hay una foto mía, con mi nombre, y dicen: el próximo Nisman, que me van a matar que es el hijo de tal por cual y que deje de investigar en Orán". En cuanto a su reacción, expresó: "En principio uno se preocupa por la familia y los afectos", por lo cual "fui a la sede de tribunales, puse en conocimiento de lo sucedido al fiscal Ricardo Toranzos, quien dispuso una custodia en mi domicilio". Acotó que en estos casos "se disparan los protocolos nacionales de seguridad".

Luego el fiscal reiteró que "estuve muchos años en Resistencia, pero ahora soy fiscal federal titular en Salta". No obstante lo cual realiza viajes permanentes a la capital del Chaco. "Voy a mi provincia porque fui designado para intervenir en causas de lesa humanidad", afirmó

También remarcó algunas particularidades en la frontera norte, donde investiga muchas causas por narcotráfico, junto a otros fiscales. "La zona de Orán es la zona más caliente en Salta por el tema estupefacientes", dijo. Al respecto aclaró que "sería irresponsable de mi parte relacionar la amenaza con algún caso en particular". Para graficar el nivel del ambiente donde investiga diversos delitos sostuvo que "hay causas con muchos imputados y muchos bienes".

Luego relativizó el alcance de la amenaza, afirmando: "Voy a seguir trabajando como hasta ahora, sin ningún tipo de problemas", y aseveró que lo sucedido tiene que ver con "las formas de algunos cobardes". Lo paradójico del caso es que el anónimo advierte a Amad que deje de investigar causas por narcotráfico en Orán, a pocos días de ser designado como interino en ese distrito. Amad interviene como fiscal en el juicio al exjuez federal de Orán, Raúl Reynoso, y participa de la investigación por desaparición de droga en el Escuadrón 20 Orán, entre otras causas