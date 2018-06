“En productos de primerísima necesidad, los consumidores se pasan a marcas más baratas”

El tesorero de la Confederación Farmacéutica Argentina, Ricardo Pesenti, estuvo en Salta ayer para exponer sobre la situación de las farmacias asociadas al convenio con el PAMI por el precio de los medicamentos. Trajo tranquilidad a comerciantes y a jubilados.

Usted habló de “incertidumbre” ¿Cómo explica de un modo simple el convenio con el PAMI?

El convenio se firma entre la industria farmacéutica y el PAMI. Este año apareció un nuevo actor, que es la Vicejefatura de Gabinete de la Nación.

Por eso la mayor parte de la negociación la hizo la Vicejefatura con los laboratorios y fueron poniendo diferentes pautas. La primera fue acomodar los precios al presupuesto del PAMI, luego bajar el precio de los remedios, y eso hizo que la situación del convenio cambie. Una de las claves fue que las farmacias no podían ser perjudicadas porque, si pasa con el eslabón más débil, iba a pasar que se podía tener el mejor convenio pero no se iba a poder atender a la gente.

El convenio cerró con una baja de precios, inclusive por debajo de la inflación, es decir bastante retraídos, pero todo eso sí va a tener un impacto en las farmacias con una pérdida de rentabilidad, pero se las compensa con la totalidad para no se afecten.

¿Y quién pierde entonces?

En principio, el que pierde es el laboratorio que bajó los precios y está vendiendo a PAMI con descuentos que nunca les vendió.

Pero ellos nunca pierden...

Yo creo que perder no pierden. Nunca los laboratorios nos pudieron mostrar la ecuación de los costos. Ni en la mejor época del secretario (de Comercio Interior) Guillermo Moreno, con sus apretadas, pudimos ver su estructura de costos.

Como empresas tendrán sus razones. Más allá de eso, hoy le están vendiendo al PAMI con un 80% de descuento. Entonces eso hace que el PAMI tenga mucha prestación, porque tiene el 40% de todos los medicamentos que se dispensan en el país a un presupuesto bastante acotado y que sin ese descuento sería imposible de pagar.

¿Pero ganan en volumen?

El volumen es importante para las farmacias también. Pero las ventas se vienen desinflando desde el año pasado. Es otro impacto en la rentabilidad.

¿Cuál es entonces el mensaje para abuelos y para farmacéuticos?

El mensaje para los abuelos es que se benefician porque en este contexto están pagando un valor menor por los medicamentos. Eso sigue por un año, para lo cual pensamos que no van a aumentar los medicamentos que están en PAMI.

Lo que aumente por el 70% arriba de la inflación lo tienen que compensar. El mensaje para los farmacéuticos es que la rentabilidad está compensada.

Además hay un calce financiero que se armó para que puedan cobrar rápidamente el costo del medicamentos y no invertir capital de trabajo, lo que hace que el convenio sea sustentable y la farmacia pueda atenderlo.

¿Al calce quién lo pone?

La industria farmacéutica.

¿A cuánto tiempo se cobra?

Lo pone una vez que se cierran todas las recetas del país, en una fecha tope de llegada a Buenos Aires que estimamos son los días 5 de cada mes. Y se paga para la segunda quincena, entre el 20 y 23. Entre una semana y quince días la farmacia tiene asegurado el costo.

¿Solo se beneficia a las farmacias más grandes?

No en esta foto. Si no se hubiera conseguido la compensación y el calce financiero sí. Porque sostener el convenio con la alta prestación que tiene a los 100 días, que pagaba antes el PAMI, es imposible sostener para el chico pero hoy, como está el convenio, sí se puede atender.

¿Cómo están las cosas para las farmacias en el contexto actual? ¿Cuánto los golpea el dólar y la inflación?

La inflación nos golpea como a cualquier comercio y como a cualquier ciudadano de a pie. Los costos fijos, los impuestos, las tarifas y los alquileres aumentan. Las paritarias se van a reabrir para acomodar los sueldos a los índices de inflación y todo eso impacta. Los laboratorios están subiendo los precios de medicamentos, acompañando los índices de inflación pero por debajo. Lo que más impacta en la rentabilidad es cuando la gente deja de consumir y baja el volumen de ventas.

Pero si baja el consumo de autos no es lo mismo que baje el consumo de medicamentos...

Lo que se ve en estos casos, de productos de primerísima necesidad, es que se pasan a marcas más baratas. Pero las ventas bajan sí o sí. Lo que uno espera es que, si una persona necesita un medicamento, lo pueda consumir y lo pueda pagar. Esperamos que los laboratorios no se vuelvan locos.

¿Y el dólar?

En general el dólar no tiene demasiado impacto. Tiene un componente en dólares, pero no debería estar cerca de lo que es la devaluación. Hay casos puntuales, como una insulina que viene completa de afuera. Calculamos que los productos que vienen de afuera inciden un 25%.

¿Hay cierres de farmacias?

Creo que no hay cierres. Lo que sí se ve es la instalación de los grandes grupos económicos, que compiten entre ellos y el comerciante chico lo sufre. Ese sí está en peligro, pero en general no hay cierres.

Hay desconfianza con Mario Quintana (secretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete y ex CEO de Farmacity) en el Gobierno...

Quintana está influyendo totalmente. Él tiene tres juicios contra las provincias de Buenos Aires, Mendoza y en Santa Fe, con lo cual me parece poco ético que un funcionario de tan alto nivel esté haciendo juicio a las provincias. En Buenos Aires el juicio está encabezado por él, con un poder dado al juez de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, para lo cual tenemos unas certezas importantes de qué incidencia tiene. Así que sostenemos que no es solo un dato que Quintana esté en la vicejefatura de Gabinete y que la Corte Suprema haya tomado la queja que perdió Farmacity en todas las instancias. Nunca la Corte reabrió una queja de una empresa particular. Sí abre para algún daño que incumba a toda la población, pero nunca a una empresa, como ahora con Farmacity. Es sospechoso al menos. Luego por el convenio PAMI teníamos un juicio por el que íbamos produciendo pruebas y ese camino se revirtió desde que llegó Quintana al Gabinete. Hoy estamos contra las cuerdas en la Secretaria de la Competencia, donde no nos dejan producir las pruebas que queremos, nos limitan el derecho a la defensa y a todo lo vamos documentando porque es muy probable que nos terminen condenando y tengamos que recurrir a la Justicia ordinaria.