El clásico se inclinó para el lado del albo

Un clásico con todos los condimentos jugaron ayer Gimnasia y Tiro y el Jockey Club por la segunda fecha de la zona B del Regional del NOA de rugby. Hubo nueve tries, aciertos, imprecisiones, un final incierto y un festejo. El albo se quedó con la gran celebración al imponerse 31 a 29 en su cancha, triunfo que sirve para creer que puede seguir luchando de igual a igual contra cualquier equipo en su regreso a la zona mayor del certamen.

En total fueron nueve los tries que se concretaron en la cancha de Altos de Medeiro, escenario que se preparó para vivir una fiesta y que tuvo la celebración que buscaba. Durante la semana la dirigencia de Gimnasia trabajó para que la fiesta tuviera de todo y se completó con un partido que pudo haberlo ganado el albirrojo en el último minuto del encuentro dirigido por el tucumano Matías Pascual.

Gimnasia llegó a estar catorce puntos abajo en el marcador; parecía que el Jockey se quedaba con el clásico, pero con mucha actitud y entrega el albo salió a dar vuelta la historia. Fue Germán Váldez quien achicó diferencias tras recibir la guinda de Leandro Tobio; después fue Ignacio Tobio quien quebró la defensa visitante para que Montalbetti apoye la pelota en el ingoal y con la conversión se puso a dos distancia (24-26).

Santiago Larrieu le dio algo de aire al Jockey Club con un penal, pero ni aún así se rindió el local. A nueve minutos del final tuvo un scrum a su favor, empujó mejor, el Jockey cayó en infracciones y el árbitro no dudó en sancionar el try penal que puso al albo arriba por 31 a 29. El albirrojo pudo volver al frente con un penal sobre la hora, pero con viento en contra Larrieu optó por ir al line. A la salida del lateral Gimnasia recuperó la pelota cerrando el clásico a su favor.

“Este partido lo venimos viviendo desde el lunes cuando comenzamos a entrenar, era una espera muy larga para 80 minutos. Sabíamos que teníamos que estar concentrados porque se iba a definir por pocos puntos. Tuvimos baches sobre el final del primer tiempo y el comienzo del segundo donde ellos aprovecharon, pero creo que en el balance general fuimos más que el Jockey”, señaló Gonzalo Montalbetti, uno de los jugadores de mayor experiencia de un equipo con mucho futuro.

“La alegría es impresionante. Comenzamos a trabajar hace seis meses para esto; los jugadores tuvieron entrega, sacrificio, respeto y eso nos pone supercontentos. Nosotros aspiramos a jugar de la mejor manera posible y terminar así de contentos”, cerró Raúl Coledani, head coach de Gimnasia.

La síntesis

GIMNASIA 31 JOCKEY 29

G. Balderrama F. Echazú

J. Marsal R. Sanmillán

F. Maita M. Lasalle

M. Reynaga B. Decavi

A. Silvestre M. Michelena

F. Rusinek R. D. Falú

E. Gil S. Acuña

N. Sánchez F. Poodts

L. Tobio A. Cornejo

G. Montalbetti S. Larrieu

L. Váldez G. Mendoza

N. Mentesana F. Paterson

N. Acedo E. G. Naar

G. Váldez T. Juárez

D. Terán P. Rovaletti

DT: R. Coledani DT: T. S. Toledo

Tantos. PT: 20’ try de Maita (G); 27’ try de Poodts (J); 29’ try de Mendoza conversión de Larrieu (J); 34’ try de Montalbetti conversión de Tobio (G); try de Juárez conversión de Larrieu (J).

Resultado parcial: Gimnasia 12 - Jockey 19.

Tantos. ST: 10’ try de Cornejo conversión de Larrieu (J); 14’ try de G. Váldez (G); 17’ try de Montalbetti conversión de Tobio (G); 25’ penal de Larrieu (J); 31’ try penal (G).

Cancha: Gimnasia y Tiro.

Árbitro: Matías Pascual.