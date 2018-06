El chileno Arturo Vidal irónico con los argentinos y la Selección de Perú

El mal momento que atraviesa la Selección Argentina generó repercusiones en diferentes partes del planeta por parte de aquellos que esperaban un situación favorable y también de los que se regodean con un presente negativo tras la derrota ante Croacia que dejó a los de Jorge Sampaoli a un paso de la eliminación del Mundial.

Arturo Vidal no escondió su enojo por haber sido foco de cargadas desde Argentina ante la ausencia de Chile en la Copa del Mundo y lanzó un mensaje para aquellos que apuntaron contra él en el pasado: “Cuando uno se burla, después tiene que mostrar en la cancha que es superior. Bueno, así es el fútbol, las selecciones más chicas han ido creciendo y esto está dando una señal de que el fútbol está cambiando”.

El “Rey”, como lo llama la prensa chilena, habló con varios medios del país trasandino al arribar a Chile tras las vacaciones y aseguró no haber visto los partidos de la Copa del Mundo: “La verdad que no me interesa mucho”.

Si bien reconoció que no sabe cómo juega Argentina, dio su mirada sobre Lionel Messi: “Es difícil hablar de él porque es el mejor del mundo, pero al Selección Argentina no lo acompaña mucho y no lo ayudan a hacer el fútbol que él sabe. Por eso se le complica tanto. Mucho no puedo hablar, porque no he visto los partidos”.

Durante el torneo que se celebra en Rusia se conocieron filmaciones de hinchas de distintos países sudamericanos que utilizaron la imagen del futbolista de 31 años para realizar cargadas. Vidal no dudó en mostrar su costado más irónico: “Siento alegría al ver eso, porque ellos no siendo chilenos me admiran y me siguen. Quiere decir que Vidal hace las cosas, me siguen en todo momento”.

Un cronista chileno aseguró que en Argentina dicen que a Sampaoli le falta un Arturo Vidal en su actual equipo y otra vez apeló a su característica forma de contestar: “Arturo Vidal hay uno solo en el mundo y es chileno”.

También hizo referencia a la actuación de la Selección de Perú, que jugó un Mundial tras 36 años y quedó eliminada en fase de grupos: “Jugar un Mundial es distinto, no es como jugar las Eliminatorias o un partido amistoso. En el Mundial hay otras cosas y uno tiene que ir preparado te toque la Selección que te toque. Tienes que tener otras cosas para ganar, porque todos los partidos se ganan por uno o dos goles nomás”.