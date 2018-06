Asamblea de extrabajadores del San Isidro para planear acciones

En la tarde del viernes 22 se llevó a cabo en las cercanías del acceso al Ingenio San Isidro una asamblea de trabajadores del azúcar convocada por Mariano Cuenca, como titular del Soeasi.

No había demasiadas expectativas en los trabajadores con respecto a lo que se podría anunciar, "en realidad no hay nada nuevo, las negociaciones de venta continúan, pero no contamos con información con respecto a los avances, en ese sentido no hay mucho por decir, lo que en realidad buscamos con esta reunión es comenzar a planificar las acciones que vamos a implementar, ya con los plazos vencidos de espera por una definición a la venta del ingenio", manifestó Cuenca.

Cuando se firmó el acta compromiso en las oficinas de la Fiscalía Penal de la ciudad de General Gemes, el pasado 14 de junio, con los representantes del Grupo Gloria, se dispuso de unos diez días de espera por una resolución a la venta.

"Ese tiempo que nosotros consideramos como suficiente para concretar la venta se cumple el próximo domingo 24", comentó Cuenca, y agregó: "Al no haber ninguna novedad debemos comenzar a planificar la medidas que vamos a adoptar para retomar la lucha, porque no podemos bajar los brazos, si tuvimos algunas respuesta fue porque salimos a luchar por nuestro trabajo y por nuestras familias".

Adhesión al paro y marcha

En lo inmediato, en la asamblea que se llevó a cabo se decidió acompañar el paro nacional decretado para mañana, lunes 25. "Hemos determinado que vamos a realizar una marcha sumándonos al paro nacional, vamos a acompañar a los otros gremios en esta pelea por una mejor calidad de vida del trabajador", dijo Cuenca.

El secretario general del Soeasi anunció que "el próximo miércoles 27 vamos a salir en una gran caravana con destino al Grand Gourg. Esta gran movilización estará integrada por los trabajadores del ingenio, los propietarios de camiones cañeros, los propietarios de negocios y todo aquel sector que se sienta perjudicado por este cierre del ingenio San Isidro".

Acotó: "Vamos a marchar hasta las puertas de la Casa de Gobierno para solicitarle a nuestro gobernador una intervención directa y efectiva en este conflicto".

Sobre cuáles podrían ser las soluciones que el Gobierno podría aportarles, expresó: "La expropiación es una alternativa, pero también podría hacer intervenir a empresarios que mostraron su interés por la adquisición del ingenio, no podemos permitir que unos empresarios extranjeros destrocen nuestra economía regional".

Cuenca aseguró: "Aquí pusimos todo de nuestra parte, la producción de azúcar orgánica se fue duplicando año a año, todo eso fue producto del esfuerzo de los trabajadores, ahora los acusan a ellos de ser los responsables de esta situación porque ganaban mucho, porque se enfermaban o porque se iban a pescar, hay todavía gente que repite lo mismo, pero mientras nos mantengamos unidos el triunfo estará cada vez más cerca". Cientos de personas quedaron sin trabajo y sin respuestas cuando en enero pasado el Grupo Gloria le puso un candado en la puerta al legendario ingenio San Isidro.