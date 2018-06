Salteños graduados en Colegios del Mundo Unido

Los jóvenes salteños José Ginocchio, Federico Cedolini y Candelaria Torres están prácticamente recién llegados a la ciudad después de dos años de estudiar en colegios UWC (United World Colleges) distribuidos en distintas partes del mundo. A través del programa educativo multicultural para estudiantes del secundario, los chicos vivieron una experiencia única en sus vidas que ahora les abre nuevas oportunidades. De hecho, volvieron de visita a Salta porque pronto partirán a Estados Unidos, donde realizarán sus estudios universitarios también de la mano de UWC.

José tiene 19 años de edad, al igual que Fede y Cande. Estudió en el Colegio Belgrano y se enteró de la existencia de los Colegios del Mundo Unido por otro salteño que había vivido la experiencia en Costa Rica y que visitó el establecimiento. "Me quedé muy impresionado con todo lo que contó y apliqué (se postuló) primero por internet, pasé ese proceso de selección y un día mi papá me despertó llorando, me pasó el teléfono y ahí me dijeron que gané la beca para Italia. Fue un shock", recordó.

Así ingresó a UWC Adriático, en Duino Italia, cerca de Venecia. Era la primera vez que hacía un viaje tan largo solo y sin saber el idioma. "Intercambiar opiniones, experiencias y hablar acerca de tu país fue difícil, muy satisfactorio a nivel personal, intenso y definitivamente espectacular", destacó José Ginocchio, que superó todas sus expectativas.

Antes de viajar, Federico estudiaba en el Instituto de Educación Integral, y cuando le salió la beca a Pearson College UWC en Canadá se cambió a un sistema de educación a distancia y en seis meses terminó el quinto año. Candelaria, que iba al Colegio de la Merced, hizo lo mismo, era el requisito (finalizar la secundaria argentina) que le había impuesto su papá para poder viajar a UWC Changshu China a realizar el bachillerato internacional.

Para Federico, exalumno de los talleres de Física de la Universidad Nacional de Salta, donde se empapó de la propuesta UWC, el haber compartido con gente de todas partes del mundo momentos de estudio, de distensión y cuestiones básicas como convivir fue maravilloso y lo resumió así: "Te quedan tantos amigos distribuidos, es como que un pedacito de nosotros se va a distintas partes del mundo con ellos, y distintos pedacitos del mundo pasan a formar parte de nosotros".

Con una sonrisa de felicidad prosiguió: "Fue una oportunidad para tener más oportunidades, allá conseguí hacer cosas que quizás jamás me hubiese planteado hacerlas. Por ejemplo, descubrí ciertas pasiones, como la fotografía, la navegación, me gustó mucho la astronomía, seguí desarrollando la física y la orienté un poco más para las ciencias de la computación. Fui descubriendo quién era mientras me iba perdiendo en el mar de gente".

Por su parte, Candelaria sonrió y dijo: "Estoy contenta, orgullosa de todo lo que aprendí y viví, muy emocionada por los proyectos que tengo a futuro", y en otro momento de la conversación agregó que "UWC te ayuda a descubrir quién sos cuando te han despojado de todo lo que creías que eras, uno cuando vive en Salta es el "hijo de, la amiga de o sobrino de' y el estar en un ambiente completamente distinto te ayuda a descubrir quién sos, cuáles son tus valores, qué cosas te apasionan y eso es lo que más me gustó de la experiencia".

Aprender inglés, italiano o chino no fue nada fácil para ninguno de los tres, pero con cursos intensivos de idiomas y en la cotidianidad misma fueron aprendiendo a la fuerza.

El desarraigo fue otro tema que debieron sobrellevar, pero con la tranquilidad del apoyo incondicional de la familia y el saber que estaban al alcance de un mensaje, de un Whatsaap. El clima de comunidad, la valoración de la diversidad, el trato ameno con los profesores, el feedback con los alumnos, el interés por las opiniones, los debates abiertos, son algunas de las cosas que los flamantes graduados UWC destacan y que extrañarán.

Once jóvenes becados por la organización

Hasta ahora siete salteños estudiaron junto a jóvenes de todo el mundo en colegios UWC (United World Colleges). Sebastián Arroyo, Adrián Zelaya, Ezequiel Jiménez, Federico Wettstein, José Ginocchio, Candelaria Torres y Federico Cedolini. En la actualidad están viviendo su primer año de experiencia Valentina Jerez en UWC Alemania, Noelia Cabezas en China y Anna Moya (de El Galpón) en UWC Costa Rica. En agosto próximo, José Manuel Cerda viajará a Canadá.

UWC es la única ONG educativa mundial que une a estudiantes de todo el planeta para una experiencia multicultural que contribuye a derribar prejuicios étnicos, religiosos, sociales y políticos. Más de 8.000 jóvenes de 150 países son seleccionados cada año en base al mérito y potencial, sin distinciones sociales, de credo, orientación política, sexual o situación económica, para participar en sus programas educativos. Las inscripciones están abiertas en www.ar.uwc .org/ www.uwc.org.