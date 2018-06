Falleció Marcelo "Nono" Frondizi, dirigente de la CTA de los Trabajadores

El secretario de Interior de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) de los Trabajadores, Marcelo "Nono" Frondizi, murió anoche en Buenos Aires a los 68 años luego de sufrir una descompensación al cabo de una actividad de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

"Fue un militante de toda la vida que murió fiel a sus convicciones y que fue parte de los que en la década de la dictadura genocida tuvieron que padecer el exilio para salvar su vida", dijo el líder de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, al informar hoy a Télam sobre el deceso de Frondizi.

El "Nono" Frondizi, como se lo conocía, no sufría ninguna enfermedad en particular, aseguró al recordar que el sindicalista fallecido también era el máximo referente de la Agrupación Envar El Kadri, del Peronismo de Base.

Yasky, diputado nacional del Frente para la Victoria, destacó que Frondizi era "un dirigente que murió en una condición de absoluta humildad", con lo que deja "un ejemplo enorme" al sindicalismo.

"Sobretodo en un momento en el que hay que recuperar la credibilidad de quienes representan a los trabajadores", agregó.

El "Nono" era sobrino del ex presidente Arturo Frondizi y del intelectual de izquierda Silvio Frondizi, asesinado en 1974 por la Alianza Anticomunista Argentina.

Desde sus cuentas en la red social Twitter, los dirigentes de ATE y CTA, entre ellos Hugo Cachorro Godoy (secretario general ATE Nacional), Daniel Catalano (secretario general ATE Capital), y el propio Yasky expresaron su dolor y reconocimiento al histórico sindicalista.

También lo despidieron desde la red social las Abuelas de Plaza de Mayo, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), Suteba, y el diputado Daniel Filmus, entre otros.

Los restos de Frondizi serán velados hoy entre las 15 y las 21 en la sede que la Asociación de Trabajadores del Estado-Capital posee en la calle Carlos Calvo 1375.