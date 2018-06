Jacinta Condorí sigue por el camino correcto

Jacinta Condorí continúa cosechando halagos y logros en su carrera artística. La artista refleja trabajo, empeño, perseverancia y dedicación, lo que deja en claro que intenta forjar su destino dentro de esta profesión.

“El Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes, acaba de entregarme un reconocimiento por haber sido la Consagración en la última edición de la Serenata a Cafayate. El premio me iban a entregar el día sábado de la Serenata, pero por las imclemencias del tiempo se suspendió y ahora recién se hizo realidad. La verdad que para mi, como cafayateña, es un orgullo enorme haber sido reconocida en mi pueblo natal. Además, no hay que olvidarse que esta convocatoria musical cuenta con un gran prestigio en todo el territorio nacional. Sin dudas me abrirá puertas para ganarme el respeto en otros grandes festivales”, aseguró Condorí.

Hace un tiempo se realizó el certamen nacional “Las Músicas y los Territorios, organizado por el INTA, el Instituto Nacional de la Música y Redes de Radios Comunitarias, donde Condorí fue seleccionada entre las ganadoras.

“Fue un concurso de temas inéditos, y yo participé con la canción Comparsa Vallista, que compartí con José ‘Puma’ Vasconcellos y Esteban Jiménez. Compartimos un disco con todos los 18 ganadores de todo el país. El fin de semana estuvimos presentado el material discográfico en Santiago del Estero. Fue una experiencia maravillosa”, agregó la cafayateña.

Según la propia artista atraviesa un excelente momento en su carrera artística, con presentaciones en distintos escenarios de Argentina.

“Entre el 5 y 11 de julio volverá a realizar una gira por Buenos Aires. Estaré en la Feria de Mataderos, también en la Casa de Salta, en luego en la localidad de Lamadrid. Además, ya me confirmaron una actuación en la peña Los Cardones, en Palermo, donde compartiré con el notable cantor Raúl Palma”, dijo.

Condorí es una artista cafayateña, decidora de coplas e intérprete del canto popular argentino, se inició en las peñas de su pueblo hace 15 años. Este año actuó en el escenario Atahualpa Yupanqui junto a Los Nocheros en la cuarta luna coscoína, ganadora del Pre y Revelación del Festival de Baradero 2015, provincia de Buenos Aires.