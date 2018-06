El tuit de Pinedo contra Lospennato: "Bajando un cambio"

En medio de las diferencias entre los legisladores de Cambiemos en torno a la legalización del aborto, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, apuntó contra la diputada del PRO Silvia Lospennato y le pidió que bajara "un cambio", tras una publicación en la que ella cuestiona a quienes están en contra del proyecto.

Luego del cruce, Lospennato contó que ya habló "personalmente" con Pinedo para aclarar el tema y pidió no "seguir incrementando una polémica".

La tensión entre los representantes del oficialismo por las diferentes posturas sobre la iniciativa, que ya obtuvo media sanción de la Cámara baja, provocó incluso que la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, considerara que puede llegar a "romper" con el frente.

En este caso la discusión tuvo como protagonistas a Pinedo y a Lospennato, quien en Twitter publicó una nota periodística en forma de "respuesta" a los "argumentos falaces" de quienes rechazan la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.

"Lo hablé con él personalmente. Lo conozco hace muchísimo años. Ya está, es algo que lo aclaré", comentó al respecto la diputada en declaraciones radiales.

Y agregó: "No me parece que haya que seguir incrementando una polémica. Lo importante es la ley y todo lo demás es cotillón. Lo importante es debatir la ley y no opiniones. No me parece que aporta en el debate general".

La diputada había compartido una columna de opinión de la ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza Aida Kemelmajer de Carlucci que, entre otras cosas, asegura que estar en contra del proyecto "implica retornar al preconcepto de que las mujeres fabulan, mienten".

"Tampoco se trata de que el Estado se dedique a hacer abortos, sino de asumir una política de salud pública en un contexto en el que los abortos se practican y la evidencia científica demuestra que asumirlos por el Estado a través de la legalización no aumenta el número, sino que los sustrae de la clandestinidad", sostiene la ex funcionaria en esa nota.

Pinedo, que ya se manifestó en anteriores oportunidades en contra del proyecto, comentó este mensaje en la red social con un "Bajando un cambio".

En cambio, Lospennato, también secretaria parlamentaria del interbloque Cambiemos, está a favor de la medida y lo demuestra en la nota que publicó en Twitter, en la cual recuerda que "el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostiene en forma reiterada que cuando el acceso al aborto no está penalizado, o sea, en los casos en los que es legal acceder a un aborto, el Estado tiene la obligación positiva de proporcionar las herramientas para garantizar este acceso"