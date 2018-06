Juventud ganó, pero sigue descuidado

El partido entre Juventud y Sanidad se retrasó porque el campo de juego no estaba marcado. En inferiores pasó algo similar.

Juventud Antoniana padece una grave falta de interés institucional en la primera local y en inferiores. Al parecer los dirigentes del santo sufren de amnesia, caso contrario no se entiende lo que pasó ayer en el Fray Honorato Pistoia, donde Juventud se quedó con la victoria sobre Sanidad por 1 a 0, ya que el campo de juego no estaba marcado y el partido se demoró 30 minutos, encuentro que completó la decimoprimera fecha del torneo Anual.

Lo sucedido no fue una novedad en el club de calle Lerma y San Luis, el sábado pasado, por el mismo motivo, fue suspendido el partido de cuarta división entre el santo y los enfermeros. ¡Una vergüenza!

Sin más remedio, Luis Flores, técnico de Juventud, se calzó el overol y junto a otros colaboradores marcaron el campo de juego, porque el árbitro hubiera podido suspender el encuentro, algo que sería muy perjudicial para el antoniano.

Por otra parte, San Antonio se quedó con el duelo de villas al superar a Primavera por 1 a 0, en un partido que fue muy parejo. El gol de la victoria lo marcó Marcos Navarro.

En el estadio Dr. Luis Güemes, Camioneros Argentinos se quedó con los tres puntos al vencer por la mínima diferencia a San Francisco (1-0).

La fusión tuvo la suerte de su lado, ya que Lucas Moyano, defensor de sanfra, convirtió en contra de su propio arco.

Por último, Pellegrini derrotó a Atlético Salta por 2 a 1.

Las posiciones:

Equipos PJ G E PP GF GC Pts.

Gimnasia 10 8 1 1 35 8 25

Mitre 10 8 1 1 32 13 25

Cachorros 10 7 3 0 24 7 24

Juventud 11 6 3 2 30 12 21

Sanidad 10 6 0 4 22 12 18

Peñarol 10 5 2 3 25 14 17

C. Norte 11 4 4 3 19 16 16

Camion. 10 4 3 3 19 18 15

Pellegrini 10 4 3 3 14 14 15

Primavera 10 4 2 4 17 14 14

S. Antonio 9 3 2 4 14 12 11

San Martín 9 3 2 4 15 16 11

Libertad 10 3 2 5 10 18 11

Atlas 8 3 0 5 13 27 9

Atl. Salta 11 2 0 9 17 37 6

Unión 9 0 0 9 4 35 0

S. Francisco 9 0 0 9 5 28 0