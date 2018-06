Con una goleada a Panamá, Inglaterra se metió en octavos

Inglaterra goleó a Panamá por 6 a 1 en la segunda fecha del grupo G. Con dos goles de John Stones, dos de Harry Kane y otro de Jesse Lingard, el equipo europeo se aseguró en el estadio Nizhni Nóvgorod el pase a octavos de final, aunque no el primer puesto porque no logró desbancar a Bélgica en la diferencia de goles.

Inglaterra dominó todo el partido y convirtió por primera vez a los ocho minutos, con un cabezazo de Stones. Luego, en el minuto 22 convirtió Kane de penal y después Inglaterra consolidó su victoria con un golazo de Lingard de fuera del área, un cabezazo más de Stones y otro penal que convirtió en gol Kane minutos antes de que termine el primer tiempo. Ya en el segundo, apenas a los 17 minutos, Kane volvió a probar su efectividad con otro gol. Sobre el final, Panamá descontó pero no le alcanzó.

Panamá cayó por 3-0 ante Bélgica, mientras que los ingleses llegan tras vencer en el debut 2-1 a Túnez, que el sábado fue aplastado por los belgas 5-2 en el inicio de la segunda fecha del grupo.

Formaciones:

Inglaterra: Jordan Pickford; Kieran Trippier, Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire, Ashley Young; Jesse Lingard, Jordan Henderson, Ruben Loftus-Cheek; Marcus Rashford y Harry Kane. DT: Gareth Southgate.

Panamá: Jaime Penedo; Michael Murillo, Román Torres, Fidel Escobar, Erick Davis; Gabriel Gómez, Armando Cooper; Aníbal Godoy, Édgar Bárcenas, José Luis Rodríguez; y Blas Pérez. DT:Hernán Darío Gómez.

Estadio: Nizhny Novgorod



Árbitro: Ghead Grisha (Egipto)



Hora:

9 hs: Argentina y Uruguay.

8 hs: Paraguay, Chile, Venezuela y Bolivia.

7 hs: Colombia, Ecuador, México, Panamá y Perú

Televisación:

Argentina: DirecTV y TyC Sports

Panamá: RPC 4