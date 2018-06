Mascherano habló de los audios, la autocrítica y Sampaoli

Javier Mascherano y Lucas Biglia hablaron hoy en una conferencia de prensa especial, que también contó Claudio "Chiqui" Tapia en los primeros minutos. Los audios, la autocrítica del plantel y la relación con Jorge Sampaoli fueron los temas que dominaron durante 45 minutos.

No eran los que tenían que sentarse ahí, pero lo hicieron para ponerle un freno a los rumores y así calmar un poco las aguas alrededor de la selección argentina .

¿Cómo se hace para creer? Seamos optimistas. Aferrarnos a lo que hicimos. Somos los subcampeones del mundo y lo tenemos que demostrar. Voy a creer en este grupo hasta el último día. Ojalá que estas palabras se conviertan en hechos, porque nos cansa escucharnos a nosotros hablar.

Hay mucho de mito en esto; los mejores entrenadores del mundo también le piden la opinión al jugador, porque el jugador es el que termina tomando las decisiones en el campo de juego. Y para eso tenés que estar cómodo, si estás incómodo es difícil que tomes una decisión buena. No es que el entrenador va a consensuar, pero quiere saber cuál es tu sentimiento dentro de la cancha, cómo te sentís en cada zona.

No puedo controlar los audios. No sé si es a propósito, si intervienen los teléfonos. Ya ni sé en qué creer. Creo en los que conviven día a día con nosotros. Que cada uno se haga cargo de las cosas. Yo me hago cargo de las cosas y doy la cara.

En una reunión como la que tuvimos el viernes se habla de todo, pero más que nada de fútbol. Si las cosas van bien nos beneficiamos todos. Tenemos la esperanza de seguir viviendo esta experiencia. No queremos que termine el martes.

Ayer, un entrenador de fútbol [por Caruso Lombardi] salió a decir cualquier tipo de barbaridades. Es una persona nefasta para el fútbol argentino. Pero yo no me voy a poner a individualizar, cada uno que está en el ambiente sabe quién es quién en este deporte. Está el que se lo cree, el que lo deja pasar y están los periodistas que lo viralizan, que lo deja pasar. Es controlar lo incontrolable.