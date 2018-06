Lo orquesta juvenil lleva su arte a todas las escuelas rurales

La Orquesta Infanto Juvenil de Gral. Güemes, que cuenta con un total de 120 integrantes, está llevando adelante un proyecto social, elaborado por su director, el Prof. Gonzalo Fernández Barrios, y la coordinadora, Prof. Lorena Ibarra.

El proyecto consiste en compartir la música sinfónica con distintas instituciones de medio, descentralizando las presentaciones y saliendo a los barrios y a las zonas de interior del departamento.

La primera experiencia se llevó a cabo en la escuela de rural de Madre Vieja con resultados sorprendentes: “La mayoría de los alumnos no conocían este tipo de música, se mostraron muy entusiasmados, no solo escucharon atentamente y disfrutaron nuestra presentación, sino que mostraron un gran interés por nuestros instrumentos musicales. No los conocían y pudieron tocarlos, pero no solo ellos aprendieron algo de nosotros, porque nuestros alumnos también se llevaron un conocimiento. Hubo un intercambio entre los chicos de la escuela y los integrantes de la orquesta”, explicó Ibarra con respecto al desarrollo del proyecto.

Otra gran vivencia tuvo lugar cuando la orquesta sinfónica se presentó en un merendero destinado a niños de escasos recursos ubicado en barrio San Pantaleón.

Allí, en un pequeño patio de casa de familia, más de 60 niños de barrios cercanos, como el 1º de Mayo, Nueva Esperanza II y el mismo San Pantaleón, asisten en forma diaria para compartir un mate con bollo. “Nos sentimos muy cómodos junto a estos niños y algunos padres, pude comprobar que lo que hacemos e interpretamos tienen mucha aceptación, eso nos alienta a continuar trabajando y luchando por la continuidad de la orquesta y ya tenemos en carpeta cuales serán los próximos destinos”, dijo el profesor.

Además de la escuela de Madre Vieja y el Merendero, hubo presentaciones en el geriátrico del hospital Joaquín Castellanos y en la Escuela Especial Julio Cintioni.

La Orquesta del Bicentenario de General Güemes se formó en 2012 destinada a chicos de entre 5 a 21 años de edad, sus ensayos, clases y demás actividades las realizan los martes y sábados en el colegio Dr. Facundo de Zuviría.

El programa nacional que hizo posible su creación fue el de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles para el Bicentenario, destinado a niños, niñas y jóvenes que asisten a escuelas ubicadas en zonas de alta vulnerabilidad social. El propósito de esta línea de acción es mejorar el acceso a bienes y servicios culturales, tender puentes hacia la reinserción de los jóvenes en la escuela, colaborar con la retención escolar y estimular el contacto y el disfrute de la música. A pesar de los grandes logros alcanzados por los integrantes de la Orquesta, desde hace dos años su futuro se ha tornado incierto, porque desde el gobierno nacional dieron muestras en varias oportunidades de no tener interés en continuar con el programa.

Eso llevó a los padres de los alumnos a manifestarse en contra de esta medida exigiendo la continuidad de la Orquesta Infanto Juvenil. “Para nosotros todo es incierto, estamos y no estamos, por ejemplo no nos bajaron la persiana como parecía que iba a ocurrir, pero nos redujeron la cantidad de meses en actividad, no cobramos mes a mes a veces nos pagan varios meses acumulados, pero seguimos con mucha colaboración de los padres y del municipio”, dijo Ibarra.