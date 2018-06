Reclaman la entrega de artefactos para controlar la glucemia en niños

Mucho sueño, de golpe la balanza muestra una gran baja de peso, el consumo de agua se duplica, lo mismo que las veces que orina. En algunos casos, la diabetes se presenta así, de un día para el otro, entra en la familia sin pedir permiso, sin razones aparentes y se queda para siempre.

Esta es la situación que vivió Andrea Alberstein, hace dos años con una de sus mellizas. Andrea y su esposo trabajan en la atención de dos quioscos en un par de escuelas primarias, no tienen obra social y una de sus pequeñas de 12 años tienen diabetes tipo 1.

Con la llegada de esta dolencia, las costumbres y necesidades en esta familia cambiaron. Hoy, los dos padres trabajan mientras las chicas se quedan en la casa con la abuela y la acompañante terapéutica de ella. Con su beneficio jubilatorio esta mujer de 77 años, paga las clases de gimnasia acrobática que la pequeña con Dbt 1 debe realizar todos los días.

Andrea y su esposo fueron aprendiendo de la enfermedad y buscaron el acercamiento de la nueva tecnología existente en el mercado para que su pequeña no se realice los diez pinchazos diarios que debe hacer para controlar la glucemia en la sangre. Así llegaron al i-port advance. Este aparato, que es un botón que se coloca en el brazo y otra parte del cuerpo, realiza los controles del nivel de azúcar en forma diaria, los registra y solo se renueva para 15 días. Pero esta nueva tecnología tienen un costo de 3 mil pesos. Este puerto permite además que la insulina se coloque desde ahí. También se cuenta con un aparato como conocido como free style que permite conocer los datos mensuales, que suman otros 3 mil pesos.

Hace un año, cuando el cambio de tecnología llegó a la vida de la hija de Andrea, todo cambió y hoy volver a los pinchazos diarios resulta una pesadilla para la pequeña.

Andrea advierte que como no tiene obra social, es parte del Programa Provincial de Diabetes que le entrega todos los meses la insulina. Hace un año presentaron una nota reclamando al programa que disponga del i-port , pero desde entonces no hay respuestas firmes. "Entiendo que si tuviera una obra social esto no estaría pasando, ya lo hubieran resuelto porque existe una ley nacional que los obliga a brindarnos una atención que mejore la calidad de vida de nuestra hija, pero como el plan es del Estado, sigo esperando", reflexionó Andrea.

El 12 de junio de 2017, Andrea comenzó los trámites con la médica Mónica Reinferger. En aquel momento la doctora la recibió e incluso le mostró la carpeta con los pedidos y certificados médicos de la pequeña que ya habían sido enviados a sus superiores. A principios de 2018, Reinferger fue afectada para la atención del Instituto Provincial de Salta (IPS).

"Todos los meses, la pediatra que atiende a mi hija en el Materno me hace el pedido. Y nada. Antes por lo menos la doctora me atendía. Ahora un empleado toma mi pedido, sube al quinto al piso y vuelve sin respuestas", expresó.

El caso y atención de la pequeña de 12 años se realiza en el hospital Materno Infantil y está a cargo de la doctora María Insúa, que todos los meses realiza los pedidos al Programa provincial, detalla la historia clínica de la niña y extiende los certificados correspondientes. En diálogo con este medio, Andrea Alberstein destacó que incluso le pidió a los empleados del Programa que le armen un expediente con los pedidos de su hija, a lo cual tuvo una respuesta negativa. La mujer dijo que desde que su hija tuvo su debut diabético nunca tuvo que ser internada.

"Sé que hay muchos chicos, sobre todo preadolescentes, que tuvieron que ser internados, pero no es nuestro caso", expresó.

Proyecto de ley espera ser aprobado

Como el caso de Andrea existen varios, pero como ella misma dijo no cuenta con una obra social que le permita darle una mejor calidad de vida a su hija y que estos pedidos se resuelvan con más ligereza. Sin embargo, cuando se hace referencia a la nueva tecnología son respecto al control y tratamiento de la diabetes, surge que en la Legislatura provincial existe un proyecto, que ya tiene media sanción de Diputados, y que espera al resolución del Senado para ser ley.

El proyecto de ley, expediente N° 91-38.465/7, fue presentado por los diputados Eduardo Leavy y Mario Ángel y obtuvo en la Cámara Baja media sanción el 31 de octubre de 2017. Fue aprobado el 14 de diciembre de ese mismo año por la comisión de Salud Pública y Seguridad Social de la Cámara de Senadores. Desde aquel momento el proyecto no volvió a debatirse.

El proyecto promueve el aprovisionamiento gratuito del 100% de los infusores subcutáneos continuos de insulina y de la “tecnología flash”, que consiste en medidores de glucosa digitales que permiten reducir considerablemente la cantidad de pinchazos diarios que el niño debe realizarse.

Los infusores subcutáneos continuos, también llamados “bombas de insulina”, son dispositivos electromecánicos que se programan para administrar cantidades de insulina en forma constante a lo largo del día según una necesidad preestablecida del niño de acuerdo a las consideraciones del equipo médico en conjunto con el paciente y con su familia.

Según las estadísticas de la última “Encuesta nacional de factores de riesgo” del Ministerio de Salud de la Nación, el 9,8% de los mayores de 18 años en el país presenta diabetes o glucemia elevada, lo que constituye un número superior a los 3 millones de argentinos.

Del mismo relevamiento, surge que más del 60% de las personas con diabetes no se controla adecuadamente los niveles de glucosa. La falta de control contribuye al desarrollo de enfermedades asociadas