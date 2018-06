Se le incendió el auto mientras viajaba con su hija de cinco años

Ocurrió ayer en Güemes, no hubo lesionados pero las pérdidas fueron totales.

Momentos de mucha tensión y dramatismo fueron los que les tocó vivir a una madre y su pequeña nena de cinco años ayer en General Güemes. Un auto Fiat Regatta modelo 1990, color rojo, se prendió fuego y se quemó en un ciento por ciento, según fuentes policiales. El siniestro tuvo lugar cerca de las 14, cuando la mujer y su hija salieron de su casa en el barrio Los Olivos, afortunadamente ninguna de los dos sufrió heridas, pero no pudieron evitar la pérdida total del vehículo.

María José Salazar tiene 25 años y con mucho esfuerzo hace apenas unos meses había logrado adquirir un Fiat Regatta color rojo modelo 90. A pesar de todo lo que hizo junto a su familia para poder tener su vehículo, por cuestiones que aún se investigan el destino hizo que la joven mamá y los suyos no pudieran seguir disfrutando del rodado. Si bien, y lo que es más importante, ni ella ni su pequeña hija sufrieron daños físicos, la mujer no dejó de lamentar haber perdido lo que hasta hace unos meses había adquirido con mucho sacrificio.

Salieron de su casa en el barrio Los Olivos cerca de las dos de la tarde, y al cabo de un par de cuadras el vehículo comenzó a prenderse fuego. Presa del temor por lo que les estaba pasando, logró reaccionar a tiempo y sacó a la nena del auto, luego se alejó y fue a pedir ayuda. Una familia se acercó intentando apagar las llamas con un matafuegos, sin demasiada suerte, solo pudieron desconectar el gas.

Frente a la magnitud de las llamas los vecinos llamaron al cuartel de bomberos Manuel Belgrano, cuyo personal pudo controlar las llamas pero la pérdida fue total. El auto había sido comprado por María José cinco meses atrás y tenía una pequeña perdida de combustible que podría haber sido la causa del incidente.