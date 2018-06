Ahora, Hugo Moyano elogia a Cristina Kirchner: "Con ella comía todo el mundo"

A poco del inicio del paro nacional, el tercero contra Macri, elogió a la ex presidenta y dijo que nunca se peleó con ella. Le preguntaron cuánta plata tenía: "No sé", respondió.

Años de enfrentamiento abierto parecen quedar en la nada. No sólo ahora la elogia, sino que incluso niega que hayan estado peleados. Pese a que esa confrontación marcó a fuego la política de los últimos años del kirchnerismo, ahora Hugo Moyano niega todo. "No nos peleamos, hubo un desencuentro", dice en televisión el jefe camionero y, después, le lanza un elogio que apunta a castigar a Mauricio Macri.

En la previa del paro general de la CGT contra el gobierno de Cambiemos, el camionero salió a decir que "cuando estaba Cristina (Kirchner) comía todo el mundo y ahora hay gente que no come". En diálogo con Debo Decir (América TV), agregó: "Si uno compara lo que pasó a lo que está pasando hay una diferencia muy grande".

El elogio ocurrió cuando se le consultó si estaba más enojado con Mauricio Macri que con la ex presidenta. Y después de su respuesta, también, no quiso emitir una opinión sobre las causas judiciales por corrupción que enfrenta en los tribunales. "Que lo diga la Justicia. No sé", recitó en diálogo con el periodista Luis Novaresio.

Pocos minutos antes del inicio de la protesta sindical, la tercera que hace el movimiento sindical peronista contra Macri, Moyano respondió: "No es cuestión de estar enojado. Cuando se inician (los gobiernos) hay que darles tiempo necesario para que pongan en práctica las políticas que llevan adelante. Con Cristina hubo un desencuentro, no nos peleamos".

—¿Cristina afanó?- le preguntó el periodista Luis Novaresio.

—Que sé yo, tendrá que definirlo la Justicia.

Moyano también habló sobre la huelga general de este lunes: "No es para desestabilizar, no es nada que pueda afectar la democracia, es para que el Gobierno reaccione y dé alguna respuesta".

El dirigente sindical, en otro tramo, reivindicó los Pactos de la Moncloa españoles: "Es posible, sentar al Estado, al empresariado y a los trabajadores. Ellos no creen (el gobierno), tiene la mentalidad del oligarca y no creen en esa cosa: entonces no va a funcionar nunca, si no nos vamos de Carlos Marx a Adam Smith, de un extremo a otro, no tiene solución". (Clarín)