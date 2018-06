Dolor: Murió la hija mayor de María Eugenia, una de las "trillizas de oro"

A los 34 años falleció Eugenia Laprida, la hija mayor de María Eugenia Fernández Rousse, una de las Trillizas de Oro, a quien hace dos años le habían detectado cáncer de mama. "Geñi", como le decían era artista, estaba casada con César Bustos, y tenía dos hijos: César y Cala.

En las últimas horas estaba internada en el Hospital Alemán, donde llegó el triste final.

Geni será velada mañana, pero por ahora desde el entorno más cercano a la familia no quieren brindar más detalles sobre su despedida. En tanto, el programa que tienen las Trillizas de Oro en Kuarzo no saldrá al aire en los próximos días.

Pese a vivir varios años afuera del país, Geni había regresado en 2013 para estar cerca de su familia y para que sus hijos pudieran tener un trato más diario con su abuela. "El apoyo incondicional de mamá es fundamental y de gran ayuda para mí", había dicho la joven en una entrevista con la revista ¡HOLA! apenas llegada al país.

"Una de las razones por las que nos volvimos de Dubai fue porque no queríamos que nuestros hijos se perdieran ese vínculo tan especial que te marca para siempre. Nadie te va a malcriar como un abuelo. Quiero que César y Cala sientan lo que yo sentí de chica. La familia es todo. En ese sentido, las Trillizas son más que hermanas, son íntimas amigas, siempre hicieron y vivieron todo juntas. Yo miro a mamá y me encanta ver cómo nos malcría... Extrañaba mucho los mimos de la familia. Eso es lo más duro de vivir afuera", señaló entonces.

En esa misma entrevista, la Trilliza de Oro agradecía poder tener ese contacto más diario con su hija y sus nietos, a quienes se encargaba de cuidar varios días de la semana. Además, aseguraba que Geni se parecía a ella: "Creo que se parece a mí. La gran diferencia es que hoy en día las madres jóvenes les hablan mucho a los chicos. Me acuerdo de que en nuestra época no se discutían las cosas: el no era no. En cambio, ahora veo que Geni le explica mucho a César, se toma el tiempo para escucharlo. Tiene mucha paciencia".