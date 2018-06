Urtubey: "Los paros son una herramienta legítima pero no sirven de mucho"

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, consideró hoy que "los paros son una herramienta legítima", pero "no sirven de mucho", al opinar sobre la huelga nacional que convocó la CGT para este lunes.

"Creo que hay que lograr consenso más que agudizar contradicciones. Los paros son una herramienta legítima, pero para mí no sirven mucho", sostuvo Urtubey.

Durante el lanzamiento de la Ley de Promoción y Estabilidad Fiscal para la Generación de Empleo en Salta, el mandatario indicó que el costo que le significará al país la medida de fuerza de este lunes asciende a 1.000 millones de dólares.

"Tenemos que ver de qué manera salimos de esta situación complicada. Claramente estamos en una Argentina con inflación, sin crecimiento económico. Si a eso se le aumentan mayores niveles de conflictividad social, la situación se nos hará realmente cada vez más complicada", enfatizó.

"Argentina no está pasando por un buen momento. Entonces, o nos quedamos parados o encaramos desde el Gobierno provincial, acciones que generen crecimiento y desarrollo. Hay variables que no son competencia provincial, pero, en Salta, tenemos herramientas para avanzar entre sectores público y privado para incentivar la actividad productiva", afirmó.

Urtubey brindó detalles sobre la ley presentada este lunes en un acto realizado en la Casa de Gobierno salteña, con la presencia de legisladores nacionales y provinciales, intendentes, dirigentes sindicales, directivos de cámaras empresarias y miembros del Consejo Económico Social.

"Salta llegará a fin de año con equilibrio fiscal, pero con eso sólo no alcanza y acá pensamos en inversión para el desarrollo con normas y políticas que se mantengan en el tiempo", señaló.

Asimismo, puntualizó conceptos vinculados a promover la generación de fuentes de trabajo de calidad y la inversión a largo plazo con seguridad jurídica y previsibilidad.

Sobre la exención de algunos tributos provinciales, de beneficios financieros y de estabilidad fiscal, dijo que el Gobierno salteño "pondrá el eje de la promoción en los sectores industrial, turístico y cultural, ganadero, de servicios de salud, energías renovables, minero, hidrocarburífero, de la industria del software, el sector audiovisual de importante crecimiento en la provincia y la tecnología".

El mandatario se expresó en estos términos durante la presentación en Salta de la Ley de Promoción y Estabilidad Fiscal para la Generación de Empleo, que contiene un conjunto de medidas destinadas a estimular la inversión productiva, en un esquema de articulación entre los sectores público y privado.