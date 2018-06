La fiscalía y la querella pidieron la prisión perpetua para Nahir Galarza

Los abogados de la querella: pidieron que Nahir Galarza sea condenada a perpetua por el crimen doblemente agravado de Fernando Pastorizzo por alevosía. Los fiscales se diferenciaron de esa calificación: pero hicieron el mismo pedido porque, según ellos, existía un vínculo de noviazgo entre la acusada y la víctima, motivo de agravante.

Antes, Nahir había declarado que el arma que mató a Pastorizzo de dos balazos, la madrugada del 29 de diciembre de 2018 en Gualeguaychú, se disparó por accidente. Y que ella quedó aturdida y la mente se le puso en blanco, como "apagada".

Para sus acusadores no hubo "mente en blanco". Por un lado, los fiscales Sergio Rondoni Caffa y Lisandro Teherán sostuvieron que Nahir disparó voluntariamente. Y que sabía disparar armas porque "le enseñó el papá".

"Tuvo firmeza para sostener el arma con la decisión de disparar y quitar la vida de la víctima", afirmó Beherán.

En cuanto al móvil del homicidio, los fiscales abonan esta hipótesis: la supuesta obsesión de la imputada hacia Pastorizzo.

"Existía entre ellos una relación de pertenencia -dijo Beherán-. Sentía que Fernando le pertenecía y por eso lo fue a buscar. Es inverosímil que se haya tomado un remís para ir a buscar el cargador de su celular a la casa de la víctima. Su madre tenía el mismo celular".

Nahir Galarza le preguntó a su abogado a qué edad saldría en libertad si le daban la pena máxima. La respuesta fue : “A los 54 años”

En esa línea argumentativa, los fiscales apuntaron que quedó acreditada la relación de noviazgo entre los protagonistas de esta historia, aunque Nahir aseguró en su declaración: "No era mi novio, solo nos veíamos a la madrugada para tener sexo. No era nada especial ".

"Más allá de que testigos han dicho que no se daban la manito o se daban besitos, eso no quiere decir que no hayan sido novios. Los chicos de ahora tienen particularidades que nosotros quizá no teníamos. Fernando tenía acceso a la habitación de Nahir a la hora que quisiera. Una habitación que está a tres metros de la del padre de la imputada, el oficial de Policía Marcelo Galarza. ¿Eso es una relación pasajera o desconocida por sus padres?", prosiguió el fiscal.

El viaje a Brasil que Fernando hizo con Nahir y su familia también fue otro punto que fortaleció la hipótesis de que eran novios, según el Ministerio Público Fiscal y la querella.

"Es inverosímil que Galarza haya conocido a Pastorizzo diez minutos antes de viajar. Porque una amiga de su hija no pudo ir. Ellos se querían, a su manera, pero se querían. Cuando Nahir refiere haber perdido un embarazo, Fernando le respondió: 'No te preocupes, ya vamos a tener otro'. Eso prueba una relación estable".

Fuente Infobae