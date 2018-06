Los argentinos deseamos que no nos quiten la esperanza

¡No nos quiten la esperanza! El seleccionado argentino jugará hoy ante Nigeria su última ficha para seguir en el Mundial, con la obligación de ganar y que Islandia no venza a Croacia para clasificarse a octavos de final de la Copa del Mundo, de la que se quedará afuera si se dan otros resultados.

De una recuperación de sus flojas actuaciones depende que el equipo albiceleste saque pasaje para jugar los octavos en Kazán o el de salida del Mundial, lo que supondrá el fin de toda una generación de futbolistas que rozó varias veces la gloria, pero que nunca pudo atraparla.

El encuentro, correspondiente al Grupo D que ya tiene como primer clasificado a Croacia, se jugará desde las 15 de Argentina (21 de Rusia) y tendrá como árbitro a un viejo conocido de esta selección, el turco Cuneyt Cakir, que ya la dirigiera en la semifinal de Brasil 2014, cuando los por entonces dirigidos por Alejandro Sabella vencieron por penales a Holanda luego de igualar 0 a 0.

El orden de Islandia y Argentina se debe a la diferencia de gol, que favorece a los vikingos y que puede resultar decisiva en caso que tanto ellos como los argentinos resulten victoriosos en sus respectivos encuentros. Los islandeses tienen un gol a favor y dos en contra, mientras que Argentina convirtió la misma cantidad, pero los croatas le anotaron tres, por lo que de arranque la Albiceleste está en desventaja.

Pero hay otro factor a tener en cuenta que será clave si se llega a una definición con igualdad de puntos y de goles a favor y en contra. Se trata del “fair play” (juego limpio), que obrará como desempate en la última instancia de igualdad.

La FIFA decidió que en esos casos se le otorgue la clasificación al equipo que menos amonestaciones o expulsiones acumule en la competencia. Al cabo de estas dos jornadas, los argentinos sumaron tres tarjetas amarillas y los islandeses ninguna, por lo que si se mantiene esa diferencia las amonestaciones serán un gol en contra más para el seleccionado albiceleste.

Claro que todo esto dejará de tener importancia si antes Argentina no vence a Nigeria, que cuenta con tres unidades y tan solo con empatar estará clasificando a los octavos de final, favorecida por la victoria ante Islandia por 2 a 0 en la segunda fecha del Grupo D.

Por lo tanto, los capitaneados por Messi tendrán que ganar y esperar que en el otro partido -en el que Croacia se presentará con cinco titulares menos, entre ellos el compañero de la Pulga en Barcelona, Ivan Rakitic- no se lleve la victoria Islandia, como ocurrió en condición de local ante el conjunto albirrojo en las eliminatorias europeas para Rusia.

Además, Argentina no llega a este partido en las mejores condiciones, porque una tormenta interna que fue creciendo en intensidad después de la derrota ante Croacia provocó un distanciamiento entre Sampaoli y sus dirigidos que el presidente de AFA, Claudio Tapia, intentó remendar a medias, pero solo pudo acercar a las partes por necesidad más que convicción.

Sin equipo confirmado, la Argentina tendrá como verdadera amenaza al nigeriano Ahmed Musa, autor de los dos tantos frente a Islandia. Para la ocasión, se vislumbra retornar a la línea de cuatro en defensa y las inclusiones de Franco Armani, Marcos Rojo, Ángel Di María, Éver Banega y Gonzalo Higuaín desde el arranque.

Los equipos:



ARGENTINA NIGERIA

F. Armani F. Uzoho

E. Salvio B. Idowu

G. Mercado W. Ndidi

N. Otamendi W. Ekong

N. Tagliafico L. Balogun

E. Pérez A. Musa

J. Mascherano O. Etebo

E. Banega O. Mikel

A. Di María V. Moses

L. Messi K. Iheanacho

G. Higuaín K. Omeruo

DT: J. Sampaoli DT: G. Rohr



Árbitro: Cuneyt Cakir (Turquía)

Estadio: Krestovski (San Petersburgo)

Hora de inicio: 15

Televisan: TV Pública, TyC Sports y DirecTV