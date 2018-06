Fe.Ce.Ve.S. y Mitre no se dan tregua en el femenino

No ceden ni un milímetro. Fe.Ce.Ve.S. y Atlético Mitre, los mejores equipos de la competencia, no dan brazo a torcer y continúan compartiendo el primer lugar del torneo de fútbol femenino que organiza la Liga Salteña.

La octava fecha era propicia para tratar de hacer la diferencia, ya que ambos protagonistas se enfrentaron con la intención de quedar como único líder, pero la gran paridad que existe terminó justificando el resultado final: igualaron 1 a 1.

Con este resultado, Fe.Ce.Ve.S. y Mitre extendieron su buena racha, que los mantienen como dueños de las posiciones, con el plus de estar invictos.

Central Norte, que se ubica en segundo lugar, aplastó al débil Villa Primavera B, al golearlo por 17 a 0. Las chicas del gallito son el peor equipo del torneo y en ocho fechas recibieron 92 goles.

San Francisco no pudo con Atlético Pellegrini, con el que igualó 1 a 1. Idéntico fue el resultado que cosecharon San Martín y Primavera A.

Deportivo Atlas venció a Juventud por 2 a 0, mientras que Camioneros superó a Gimnasia por el mismo marcador.

Por otra parte, en el Sub-18, Gimnasia y Tiro goleó a Juventud 5 a 0; San Francisco le ganó a Pellegrini 3 a 0 y Mitre se quedó con la victoria sobre San Martín, también por 3 a 0. En esta oportunidad Central Norte tuvo fecha libre.

Las posiciones:

Equipos PJ G E P GF GC Pts.

Fe.Ce.Ve.S. 8 7 1 0 24 5 22

Mitre 8 7 1 0 32 5 22

C. Norte 8 6 0 2 31 9 18

San Fco. 8 4 2 2 24 10 14

Atlas 8 4 2 2 20 12 14

Juventud 8 4 1 3 32 11 13

Pellegrini 8 3 2 3 13 9 11

San Martín 8 2 2 4 12 23 8

Argentinos 8 2 1 5 9 17 7

Primav. A 8 1 2 5 5 19 5

Gimnasia 8 1 0 7 10 20 3

Primav. B 8 0 0 8 2 92 0