Galos y daneses, por el primer lugar del Grupo C

Ya clasificada para los octavos con dos victorias muy sufridas, Francia empleará la rotación en Moscú, a las 11, para lograr el liderato del Grupo C ante una Dinamarca muy eficaz, a la que le vale un empate para avanzar.

Los galos pueden permitirse incluso un simple empate en su tercer y último partido de la fase de grupos, suficiente para finalizar en la primera plaza.

“Sobre todo no podemos acabar segundos, porque jugaríamos con Croacia”, señaló el centrocampista Corentin Tolisso, impresionado por el espectáculo de Luka Modric y sus compañeros ante Argentina.

Si Croacia cumple los pronósticos y finaliza en primer lugar de la llave D, Francia -como primera- podría enfrentarse a dos viejos rivales, Nigeria o Islandia. A pesar de su mal momento, la otra opción sería jugar con Argentina y un Messi con el orgullo herido tras dos actuaciones decepcionantes.

Didier Deschamps podría cambiar entre cinco o seis jugadores de su once, con el objetivo de dar ritmo de competición a los suplentes, pensando en las eliminatorias.

El técnico intentará cambiar jugadores sin romper la dinámica ganadora. También debe cuidar a los amonestados Tolisso, Pogba y Matuidi.

Para cerrar el Grupo C, Perú se despide del Mundial ante Australia, en Sochi a las 11.

Dos derrotas por la mínima ante Dinamarca y Francia dejaron a Perú sin opciones. Los australianos sí pueden clasificar gracias al empate que lograron frente a los nórdicos. Para eso deben ganar y esperar que Dinamarca no gane.

Personalidad y juego ofensivo desplegó Perú en Rusia, argumentos que la llevaron a jugar el Mundial tras 36 años, pero le falló la pólvora. Los dirigidos por Gareca quieren regalarle a sus hinchas una victoria.