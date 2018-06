Barras prometen una batalla final

No escarmientan. Ya hubo 13 violentos con sus Fan ID bloqueados, varios deportados, pero los barras argentinos siguen haciendo de las suyas en tierras de Rusia.

Fueron, hasta ahora, la única y más importante mancha en ese aspecto que tuvo el Mundial. Y prometen no detenerse: en las últimas horas, los barras de San Lorenzo y Unión por un lado, y los de Huracán y Deportivo Español por el otro, se cruzaron amenazas para volver a enfrentarse en la previa del partido contra Nigeria, tal como lo hicieron durante diez minutos antes del partido con Croacia, pelea que terminó en las portadas de toda la prensa internacional.

Aquel día, el saldo fue de 3 heridos de la barra del ciclón, 2 de la del globo y 2 detenidos, uno por cada grupo.

Parecía que tras esa intervención policial, más lo que sucedió adentro del estadio, con la agresión entre 8 violentos a 2 croatas que terminó con 4 argentinos identificados y fuera del Mundial, intentarían pasar lo más inadvertidos posible.

Pero nada de eso sucedió: en las últimas horas hubo llamados y mensajes por whatsapp para una presunta “batalla final” en San Petersburgo, donde hoy la Selección argentina se juega su suerte.

Los barras de San Lorenzo se filmaron con gorritos de Huracán supuestamente ganados en la pelea en Nizhni.

Sus rivales se mostraron con banderas adentro de la cancha y cosas azulgranas, como para demostrar que los triunfadores fueron ellos. Y ahora ambos dicen ir por todo.

Para eso, la barra de San Lorenzo cuenta con el apoyo de la de Unión de Santa Fe, que también está en Rusia. La de Huracán sumó a los de Español, algunos de cuyos miembros también pertenecen a la facción La Banda del Oeste, de la barra de River, la famosa Los Borrachos del Tablón.

Y entre todos montaron un clima de guerra irrespirable.

Con este panorama, los policías argentinos que están siguiendo a los barras identificaron ya a 24 de estos violentos y viajaron a San Petersburgo, donde ayer hubo una reunión con la seguridad local.

Así se armó un operativo de prevención que se montará a 600 metros del ingreso principal al estadio, para intentar detenerlos.

La delegación argentina, con la presencia del director de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos, Guillermo Madero, requirió a las autoridades rusas que les retiraran el Fan ID para que no puedan ingresar a ningún otro partido de la Copa del Mundo.

Pero lo cierto es que también tendrán consecuencias en la Argentina.

Es que desde el Ministerio informaron que los 24 identificados serán incorporados a la lista de restricción para que no puedan concurrir a las canchas de Argentina por un plazo de dos años.