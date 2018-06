Varios médicos del hospital de Orán le dijeron no al aborto

Por iniciativa de profesionales médicos del hospital San Vicente de Paúl de la ciudad de Orán, en la puerta del Nosocomio, profesionales de la salud junto a funcionarios y vecinos realizaron una manifestación en defensa de las dos vidas, concretando un abrazo simbólico al centro asistencial de mayor complejidad de todo el departamento, y que asiste a miles de mujres de una amplia zona rural del norte provincial.

"Queremos que escuchen nuestra postura. Estudiamos para sanar y salvar vidas. Sumate para que se envíe nuestra objeción de conciencia a los representantes que desconocen o ignoran nuestros derechos", expresaron los profesionales de las distintas áreas del hospital.

Un 80% en contra

"El 80% de los médicos del hospital le decimos no al aborto legal, además de que el hospital no está preparado en ningún aspecto para la practica del aborto legal. Pero en cuanto a los médico el 80% de los que trabajamos en el hospital le decimos no al aborto legal", enfatizaron.

El Dr. José Arduz, exjefe del área de Tocoginecologia del San Vicente de Paúl, sostuvo: "Nosotros estudiamos para otra cosa, no para quitar la vida y matar y consideramos que hay vida desde la concepción por lo que vamos a alzar la voz así los funcionarios se dan cuenta que los profesionales y los centros de salud no van a apoyar esta famosa ley".

Entre 6 y 8 por día

"Casi todos los profesionales del área estamos en contra no se quienes realizarían los abortos si se aprueba la ley, va a ser un medico con suerte y va a tener que realizar de 6 a 8 abortos por día", aclaró Arduz.

El profesional finalizo diciendo: "El hospital no tiene ni los recursos ni el personal para dar abasto a la atención de las embarazadas en trabajo de parto y mucho menos va a poder atender los abortos. Con más razón sabiendo que los médicos no van a querer realizarlos".

Y también agregó que "se atienden de 4 a 6 pacientes por abortos al día, la mayoría tienen abortos espontáneos y las demás vienen con abortos clandestinos, así como también vienen decenas de pacientes extrajeras no resideentes a dar a luz en nuestro nosocomio".

Opinión de cirujano

Por su parte el cirujano infantil Dr. Omar Narváez confirmó que la inmensa mayoría de los profesionales del hospital cabecera del departamento Orán se oponen a la ley de despenalización del aborto que se debate en el Congreso nacional.

El profesional de la salud mencionó varios puntos en referencia a la defensa de la vida desde la formación en los estudios, pero sobre todo el juramento hipocrático que reza "a nadie daré, aun cuando me lo pida fármaco letal alguno, ni haré semejante sugerencia. Igualmente, tampoco a ninguna mujer proporcionaré, un pesario abortivo. En pureza y santidad mantendré mi vida y mi arte".