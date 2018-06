Ruralistas: “Que Dujovne traiga la plata que tiene afuera en vez de hablar del campo”

El ruralista se expresó así en medio de los rumores por una eventual suspensión en la baja de las retenciones a las exportaciones de soja, algo que es rechazado por las exportadoras y por los productores.

"Sería una buena señal que Dujovne traiga la plata de afuera en vez de hablar tanto del campo. Estamos en un avión donde el piloto no tiene matrícula", dijo Chiesa visiblemente enojado por los rumores.

Dujovne había asegurado en su última conferencia de prensa hace dos semanas que no tenía previsto al menos por ahora tocar el cronograma comprometido ante las patronales agropecuarias de reducir las retenciones a la soja de a medio punto porcentual por mes.

En declaraciones a FM La Patriada, Chiesa cargó contra la cartera de economía: "Mientras Dujovne habla del campo, nosotros no tenemos caminos ni conectividad, mejor que traiga la plata de afuera antes de hablar".

En este sentido, remarcó: "Hay un señor en el gabinete de Dujovne que se llama Rodrigo Pena y redactó la 125 con (el exministro durante el kirchnerismo Martín) Lousteau".

Chiesa dijo que le pidió una reunión al presidente Mauricio Macri para tratar el tema retenciones que "preocupa" al sector y la respuesta fue que "esperen un poco", por lo que mañana se reunirán con el ministro de Agroindustria, Luis Etchevehere.

Y agregó sobre la situación del sector agropecuario: "El campo viene poniendo el hombro, cosa que otros sectores no están haciendo desde hace tiempo".

El referente agropecuario remarcó que "hay sectores que se la pasan hablando del campo y jugando al póker con el sector, cuando nosotros no paramos de poner el hombro".

Y concluyó: "Si se reimplantan las retenciones, condenamos a productores a quedar afuera de la actividad. ¿Qué quieren? ¿Qué entreguemos a los productores en cuotas?".