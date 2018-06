La sospecha se hizo realidad: Francia y Dinamarca empataron

La sombra de un “arreglo” sobrevolaba en el encuentro entre Francia y Dinamarca, y finalmente sucedió, ambas selecciones hicieron un pacto de no agredirse y no hubo nada para destacar en un pobrísimo partido. Los gales terminaron primero y los daneses segundos. Ambos estarán en los octavos de final.

Francia y Dinamarca había levantado la sospecha de un “posible arreglo”. El empate beneficiaba a ambos. Uno terminaba primero, el seleccionado galo, el otro no dependía de ningún resultado para inscribir su nombre en octavos de final, los daneses.

Y así salió el partido. Casi no pisaron el área rival a lo largo de los noventa mintuos. Sólo dos remates de Antonie Griezmann; y una contra rápida de Dinamarca que terminó con una buen reacción del arquero Steve Mandanda, fue lo más atractivo enn el período inicial.

Nada cambió en el complemento. La primera llegada fue a los 8’ cuando el arquero Mandanda se quedó en dos tiempos con el tiro libre de Eriksen. Francia traslada la pelota, no se inquietaba por llegar al área rival, al contrario, tocaba la pelota sin profundidad buscando que pase el tiempo. Sobre los 25’ Fekir, quien ingresó por el flojo Griezmann, probó al arco y la pelota se fue apenas desviada en la situación más clara para los galos. De ahí y hasta el final no pasó nada de nada, y las sospechas de un "arreglo" se hicieron realidad. Hubo un pacto de no agresión y se cumplió a rajatabla.

Estadio: Luzhniki Arena

Arbitro: Sandro Ricci (Italia).

Dinamarca: Schmeichel; Dalsgaard, Kjaer, Christenses, Tryger, Cornelius, Delaney; Braithwhite, Eriksen, Pione Sisto; y Jorgensen. DT: Åge Hareide

Francia: Mandanda; Sidibe, Varane, Kimpembe, Lucas Hernández; Kanté, N’Zonzi; Dembélé, Lemar, Griezmann; y Giroud. DT: Didier Deschamps

Cambios: ST: 4' Benjamín Mendey por Lucas Hermández (F), 14' Viktor Fischer por Pione Sisto (D), 23' Nabil Fekir por Antoine Griezmann (F), 30' Kasper Dolberg por Andreas Cornelius (D), 33' Kylian Mbappé por Ousmane Dembélé (F), 45' Lukas Lerager por Thomas Delaney (D).