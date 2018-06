Fran Drescher anunció el regreso de “La niñera”

Todos los que crecieron en los ’90 tuvieron una misma niñera, salvo que, la veían por televisión. El éxito de La Niñera catapultó a Fran Drescher y generó un fanatismo inimaginable donde todavía es posible engarcharse con algunos capítulos pese a que la sitcom salió al aire de 1993 a 1999.

Sin embargo, parece que ese no fue el final. Fue la propia Drescher quien anunció que volverá a encarnar a la niñera de Queens para un nuevo y gran proyecto.

El regreso es algo pedido por los seguidores desde hace años y ahora es un hecho. “La gente realmente ama el espectáculo. Es irreal”, anunció la actriz a Entertainment Tonight. Fue allí cuando aseguró que junto con su ex marido y cocreador de la sitcom, Peter Marc Jacobson, se encuentran “conversando sobre el regreso”.

Sin embargo, Drescher explicó que, de concretar la vuelta, volverán los icónicos personajes pero con en una versión mucho más adulta ya que pasaron dos décadas desde el final. “Se centraría en las historias de los mismos personajes, 20 años después”, indicó.

“No podemos simplemente continuar donde lo dejamos. Y eso es bueno, porque el programa puede tener una nueva trama“, explicó.

Además, explicó que su personaje de Fran “La Nana” Fine seguramente haya cambiado y hoy este mucho más comprometida con cuestiones sociales: “Desde problemas ambientales y el régimen de salud, hasta a las libertades individuales y civiles. Eso es lo que creo que Fran estaría haciendo ahora: abrir su gran boca de Queens para luchar por el bien común”.

Incluso, hay quienes creen que la cancelación del reboot de Roseanne deja un espacio libre en la grilla televisiva estadounidense que que bien podría ocupar La Niñera. Drescher ya se refirió a esto y aclaró: “No estoy enojada con esa sugerencia. Espero recibir el llamado“.

Pese al final de la serie, Drescher y sus compañeros de elenco mantienen un buen vínculo, algo que juega a favor para concretar el regreso. Quien no podrá formar parte es Ann Morgan Guilbert, que interpretaba a la abuela “Yetta”, quien lamentablemente falleció en 2016.