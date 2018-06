Para todos los gustos: estas son las canciones del Mundial 2018 que se escuchan en el mundo

La FIFA lanzó la canción oficial del Mundial de Rusia 2018 que es interpretada por el puertorriqueño Nicky Jam, el estadounidense Will Smith y la albano-kosovar Era Istrefi. No obstante, no es el único tema que se escucha en las emisoras y en los programas alrededor del globo.